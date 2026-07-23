¿Cómo está el ambiente en Cámara para que la posesión de Abelardo sea en una guarnición militar?

Después de que el Senado aprobara la proposición que autoriza al Congreso a trasladarse el 7 de agosto al departamento del Cauca para la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella, hay mucha expectativa sobre lo que pasará en la Cámara de Representantes la próxima semana, cuando definirán si hay viabilidad legal y política para que la posesión se lleve a cabo en una base militar.

La proposición requiere que las mayorías absolutas de los 188 integrantes de la Cámara aprueben el traslado, pero la puja está definida, pues los partidos tradicionales como el Liberal, han radicado proposiciones para que el Congreso sesione fuera de Bogotá y respalde la iniciativa. Algunos representantes del Centro Democrático también firmaron en respaldo; y además, no hay que olvidar que el movimiento Defensores de la Patria tiene mayorías en esa instancia.

Sin embargo, está el otro lado y son los del Pacto Histórico que rechazan categóricamente la medida, bajo el argumento que llevar la ceremonia a una sede envía un mensaje negativo a la institucionalidad y la politiza de las Fuerzas Militares.

¿Qué pasaría si la Cámara llegara a negar la proposición?

Quedaría descartada la idea de que la posesión sea una guarnición, porque ambas Cámaras tienen que estar de acuerdo. No obstante, queda la posibilidad de que la vuelvan a presentar, y siguiera la discusión hasta que el gobierno entrante logre el espaldarazo que necesitan.

Así las cosas, de esta manera estarían las cuentas pero hay que tener en cuenta también que incluso si la Cámara aprueba la medida, el presidente saliente Gustavo Petro mantiene la autoridad constitucional y no ha sido muy amigo de que las instalaciones militares se presten para este tipo de actos políticos.

Pero tampoco hay que olvidar también, que Gustavo Petro deja de ser presidente de Colombia el 6 de agosto a las 12:00 de la noche, y Abelardo tendría el día de la posesión la decisión de este segundo pulso institucional.