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15 ago 2026 Actualizado 23:56

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Política

Presidente De la Espriella pidió a Trump suspender aranceles tras emergencia de terremoto Colombia

Según el jefe de Estado, sostuvo una llamada con el presidente estadounidense donde manifestó “su afecto por Colombia ”

Presidente Donald Trump expresó “respaldo total” al candidato Abelardo de La Espriella

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El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, sostuvo una conversación telefónica de diez minutos con el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, en medio de la emergencia que atraviesa el país tras el terremoto.

Uno de los principales temas que puso sobre la mesa el jefe de Estado colombiano fue la situación económica de los empresarios y el impacto que están teniendo los altos aranceles sobre los productos colombianos.

Abelardo pidió suspender los aranceles

Durante la conversación, De la Espriella le solicitó a Trump considerar una suspensión temporal de los aranceles que afectan a los productos colombianos, argumentando que esta medida podría dar un alivio a los empresarios que actualmente enfrentan dificultades económicas.

“También le pedí que considerara la suspensión temporal de los altos aranceles que afectan a los productos colombianos, con el fin de aliviar a nuestros empresarios, que están enfrentando momentos muy difíciles por los efectos del terremoto.” afirmó.

La petición se da en un momento especialmente complejo para Colombia, debido a los efectos de la emergencia y a los retos que implica la reconstrucción de las zonas afectadas.

Según relató el propio mandatario colombiano, la conversación con Trump se desarrolló en un tono cordial y estuvo marcada por el respaldo de Estados Unidos frente a la tragedia.

Daniela Puerto

Daniela Puerto

"Periodista de la Universidad del Rosario con mención en Relaciones Internacionales y énfasis en el...

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