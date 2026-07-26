“Gustavo Petro no tendrá lugar en la tierra donde esconderse de la acción criminal”: Enrique Gómez

Este domingo 26 de julio, Enrique Gómez, líder de Salvación Nacional y senador fue el invitado especial en Los Protagonistas con Gustavo Gómez para hablar sobre el gobierno entrante de Abelardo de la Espriella y lo que deja el de Gustavo Petro.

En un principio se refirió a lo que le esperaría al presidente Gustavo Petro cuando deje la Presidencia afirmando que no tendrá un lugar en la tierra donde esconderse de la acción criminal.

Además, el congresista aseguró que la estrategia de paz total del Gobierno Petro implicó “abandonar, a través de la paz total, con omisión consciente, culpable de alcance criminal, la defensa del territorio”.

Asimismo, dijo que Petro e Iván Cepeda hacen parte de la izquierda que, según dice, dentro de las instituciones ha hecho todo lo posible por socavar la democracia.

“Petro y Cepeda han estado enquistados en el sistema para poderlo destruir, ellos nunca han sido demócratas (...) Iván Cepeda venía con el propósito de romper la continuidad democrática y no logró la victoria, pero rompió la continuidad democrática”, dijo.

Incluso, reveló que Isabel Zuleta, en el Senado, pidió una preposición para que no se posesione al presidente y desconozca el resultado de las elecciones presidenciales.

“Eso en un país civilizado se conoce como una intentona de golpe de Estado”, afirmó.

Enrique Gómez cuestionó el legado del gobierno Petro

También criticó el discurso del presidente Petro durante la instalación del Congreso el pasado 20 de julio, asegurando que estuvo lleno de afirmaciones falsas.

“La mentira es un arma de guerra y se debe usar sistemáticamente, sin apego a la realidad”, dijo Gómez.

Asimismo, aseguró que el país enfrenta una situación económica delicada y cuestionó medidas como el incremento del salario mínimo, señalando que, sus efectos terminan trasladándose al costo de vida de los colombianos.

La paz total y la seguridad

El congresista Gómez aseguró que la prioridad de cualquier Estado debe ser garantizar la tranquilidad de los ciudadanos y criticó la política de paz total impulsada por el Gobierno.

Según explicó, uno de los principales objetivos del próximo gobierno será recuperar el control del territorio y fortalecer el papel de la Fuerza Pública.

“Ocupar el territorio y brindarle seguridad y tranquilidad a los ciudadanos es el deber esencial de un Estado. Un Estado que no brinda esas garantías es un Estado que fracasa en su misión fundamental”, afirmó.

El senador también defendió el respaldo que el presidente electo, Abelardo de la Espriella, ha manifestado hacia las Fuerzas Militares y de Policía, al considerar que durante los últimos años estas instituciones fueron objeto de desprestigio.

Habló de una posible investigación internacional contra Petro

Uno de los momentos más polémicos ocurrió cuando fue consultado sobre el futuro judicial del presidente Gustavo Petro.

Gómez afirmó que el mandatario y varios integrantes de su Gobierno deberán responder por decisiones adoptadas durante este cuatrienio.

“Petro no va a tener un lugar de la Tierra donde esconderse de la acción criminal, de los delitos de lesa humanidad”, aseguró.

Más adelante insistió en que el presidente, sus ministros de Salud y los superintendentes “van a tener que responder ante el CIDH por crímenes de lesa humanidad”, en referencia a la crisis del sistema de salud.

Además, sostuvo que existe un amplio material probatorio sobre supuestos vínculos del Gobierno con organizaciones ilegales y afirmó que, una vez se instale el nuevo gobierno, revelará información que, según él, hoy permanece en reserva.

Legado de Álvaro Uribe y su familia

Durante la entrevista, Enrique Gómez también habló de su relación con Álvaro Gómez Hurtado y defendió el legado político tanto de su tío como del expresidente Álvaro Uribe Vélez.

“Mi mayor respeto por su legado. Creo que fue un presidente que cambió el destino de Colombia en muchas cosas”, afirmo sobre Uribe.

Sin embargo, consideró que el expresidente tuvo más logros durante su administración que en su etapa posterior como líder político.

Respecto a Álvaro Gómez Hurtado, aseguró que muchas de las críticas históricas contra su familia obedecen a una narrativa política y reivindicó el llamado “discurso del régimen”, al que calificó como una de las obras políticas más importantes del país.

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