“Ni un solo espacio militar para posesiones”: Petro sobre toma de mando de Abelardo de la Espriella

El presidente Gustavo Petro rechazó una vez más la posibilidad de que el presidente electo, Abelardo de la Espriella, tome posesión del cargo en una guarnición militar.

Según lo aseguró, mientras él siga siendo el comandante supremo de las Fuerzas Militares, hasta antes de la toma de mando del presidente electo Abelardo de la Espriella, no autorizará el uso de instalaciones militares para ese acto.

Durante el evento de regreso de la espada de Simón Bolívar a la Casa Museo Quinta de Bolívar, Petro insistió: “Ni el Ejército, ni la Armada, ni la Policía Nacional, bajo mis órdenes, hasta el último segundo en que sea presidente y comandante supremo, deben alistar ni una sola silla, ni un solo espacio de ninguna instalación militar”.

El mandatario sostuvo que la posesión de un presidente civil debe realizarse “ante el pueblo y no ante las armas”.

“Las armas de la República obedecen al pueblo, y el presidente de la República obedece al pueblo y a la Constitución, no a las armas”, agregó.

Petro agregó que, una vez De la Espriella asuma la Presidencia, podrá impartir las órdenes que considere. Es decir, solo una vez posesionado, podría decidir hacer la ceremonia en un batallón.

Es de recordar que el Senado ya aprobó la posibilidad de que la posesión sea fuera del Congreso, sin embargo, la última palabra sobre hacerlo dentro de una guarnición sería del presidente Petro.