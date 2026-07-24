Espada del Libertador regresó a la Quinta de Bolívar, en medio de pullas de Petro a De la Espriella

A 14 días de que el presidente Gustavo Petro termine su mandato, la espada del libertador regresó a la casa museo 5º de Bolívar en Bogotá, después de permanecer durante 4 años en la casa de Nariño como uno de los principales símbolos de este gobierno.

El recorrido comenzó en la Casa de Nariño, en donde la espada salió escoltada por la caballería, por las calles del centro de Bogotá, hasta el monumento Policarpa Salabarrieta y posteriormente hasta la Quinta de Bolívar.

Desde allí, el presidente Petro reiteró que no va a permitir que la posesión de Abelardo de la Espriella se realice desde una guarnición militar.

“Hasta el último segundo que sea presidente y su comandante supremo, no deben alistar ni una sola silla, ni un solo espacio de ninguna instalación militar. Es mi orden, no para posesiones de civiles, que se tienen que posesionar ante el pueblo y no ante las armas”, dijo el jeje de Estado.

La historia de la espada

Los últimos 4 años estuvo en la Casa de Nariño, pero recordemos que en 1974 fue robada por la extinta guerrilla del M-19.

Y permaneció desaparecida durante 17 años. En 1991, tras el proceso de paz y la desmovilización del M-19, fue entregada nuevamente al estado colombiano, y permaneció durante más de 30 años en la Quinta de Bolívar, hasta que el 7 de agosto de 2022 Gustavo Petro decidió trasladarla a su ceremonia de posesión.

Ahora, pocos días de que el presidente Gustavo Petro entregue el mandato al presidente electo Abelardo de la Espriella, regresará a la casa museo, donde continuará siendo conservada como un bien de interés cultural de la nación.