Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

26 jul 2026 Actualizado 15:30

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Política

De la Espriella recordó versos que le dedicó Escalona: “Tras 25 años, no puedo evitar emocionarme”

De la Espriella contó que en aquel momento era un joven estudiante de derecho y gerente editorial de Valledupar Music.

Abelardo de la Espriella y Rafael Escalona.

Abelardo de la Espriella y Rafael Escalona.

Abelardo de la Espriella y Rafael Escalona.
Añadir Caracol Radio en Google

El presidente electo Abelardo de la Espriella recordó el encuentro que sostuvo hace 25 años con el maestro Rafael Escalona en París, Francia, en el cual le dedicó unos versos, que hoy cobran más vigencia que nunca.

Entre varias cosas, el maestro Escalona le dijo: “Brillarás como una estrella en tu patria para siempre (...) Tú serás el dirigente de Macondiana Nación, gobernando para tu gente con justicia y con razón”.

De la Espriella contó que en aquel momento era un joven estudiante de derecho y gerente editorial de Valledupar Music, “lleno de sueños, convicciones y un inmenso amor por Colombia”, dijo.

Según narró, Después de una conferencia sobre Gabriel García Márquez, Escalona y el vallenato, terminaron recorriendo las calles de París “entre canciones, acordeones y guitarras”.

“Esa noche, el maestro Escalona, con esa sensibilidad que solo tienen los grandes, me regaló unos versos que nunca olvidé”, y en lo que pareciera una premonición, le dijo que sería dirigente de Colombia.

Finalmente, De la Espriella aseguró: “Hoy, 25 años después, no puedo evitar emocionarme al recordar esas palabras. Más que una predicción, las asumo como una enorme responsabilidad y un compromiso con Colombia”.

Laura Duarte

Laura Duarte

Periodista y politóloga de la Universidad Javeriana de Bogotá, con énfasis en comunicación y participación...

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir