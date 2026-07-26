De la Espriella recordó versos que le dedicó Escalona: “Tras 25 años, no puedo evitar emocionarme”

El presidente electo Abelardo de la Espriella recordó el encuentro que sostuvo hace 25 años con el maestro Rafael Escalona en París, Francia, en el cual le dedicó unos versos, que hoy cobran más vigencia que nunca.

Entre varias cosas, el maestro Escalona le dijo: “Brillarás como una estrella en tu patria para siempre (...) Tú serás el dirigente de Macondiana Nación, gobernando para tu gente con justicia y con razón”.

De la Espriella contó que en aquel momento era un joven estudiante de derecho y gerente editorial de Valledupar Music, “lleno de sueños, convicciones y un inmenso amor por Colombia”, dijo.

Según narró, Después de una conferencia sobre Gabriel García Márquez, Escalona y el vallenato, terminaron recorriendo las calles de París “entre canciones, acordeones y guitarras”.

“Esa noche, el maestro Escalona, con esa sensibilidad que solo tienen los grandes, me regaló unos versos que nunca olvidé”, y en lo que pareciera una premonición, le dijo que sería dirigente de Colombia.

Finalmente, De la Espriella aseguró: “Hoy, 25 años después, no puedo evitar emocionarme al recordar esas palabras. Más que una predicción, las asumo como una enorme responsabilidad y un compromiso con Colombia”.