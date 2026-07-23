Habitantes de Montevideo II en Villa del Rosario, denuncian que el agua llega turbia y con mal olor. / Foto: Cortesía comunidad.

Norte de Santander

Habitantes del barrio Montevideo II, en el municipio de Villa del Rosario, denunciaron que desde hace dos días el servicio de agua potable comenzó a llegar con una apariencia oscura y mal olor, encendiendo las alertas por el riesgo para la salud que pueda representar el consumo de esta agua.

En diálogo con Caracol Radio, Carmen Niño, residente del sector, señaló que “está llegando el agua pútrida, huele feo, trae mal olor, está negra, no apta para el consumo humano. En esta comunidad hay niños, adultos mayores y mujeres embarazadas”.

Hizo un llamado a Aqualia, empresa prestadora de este servicio en Villa del Rosario, para que verifique la situación y realice los análisis correspondientes.

“Les estoy pidiendo encarecidamente que por favor vengan, revisen y analicen el agua. No podemos ni bañarnos, ni cocinar, ni lavar ropa”, manifestó.

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Aqualia responde a las denuncias y preparan análisis técnicos

Por su parte, Luis Baloco, jefe del Área Técnica de Aqualia en Villa del Rosario, aseguró que la empresa no tenía reportes previos sobre esta situación, pero que atenderán de manera inmediata lo denunciado por la comunidad.

“Nuestro equipo técnico se dirige hasta la zona a verificar las condiciones de la prestación del servicio”.

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Baloco resaltó que el agua que distribuye la empresa cumple con los estándares de calidad exigidos por las autoridades sanitarias.

“La calidad del agua que suministra Aqualia es garantizada. El agua que sale desde nuestra planta de tratamiento es totalmente potable y así lo verifican los resultados de la Secretaría de Salud Departamental”, afirmó.

Sin embargo, explicó que la situación presentada en Montevideo II, podría tratarse de un problema puntual en la zona y no de una afectación general a toda la comunidad.

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“Podríamos decir que es un tema focalizado, que puede deberse a muchos factores. La principal razón podría obedecer al número considerable de conexiones antitécnicas que se presentan en esta zona. Sin embargo, nuestro equipo técnico verificará y determinará cuál es la situación real”, señaló.

De momento se está a la espera de los resultados de este estudio técnico que determine qué está pasando y por qué a los habitantes de Montevideo II, en Villa del Rosario, les está llegando el agua así.