Desplazados del Catatumbo llegando al municipio de Ocaña. / Foto: Alcaldía de Ocaña.

Norte de Santander

En su boletín mensual sobre las Dinámicas de Movilidad Humana Forzada en Colombia, la Defensoría del Pueblo dio a conocer que Norte de Santander es uno de los departamentos más afectados por el desplazamiento forzado masivo registrado entre los meses de enero y junio del 2026.

De acuerdo con este informe, los municipios más afectados con El Tarra, Ocaña, Sardinata y Tibú.

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"Entre enero y junio de 2026, el departamento Norte de Santander, en los municipios de El Tarra, Ocaña, Sardinata y Tibú, ha sido el más afectado por el desplazamiento forzado masivo con más de 3.800 personas afectadas“, expresó la Defensoría del Pueblo en su informe.

Se estableció que "el desplazamiento forzado masivo, en estos seis meses de 2026, es común a todos los grupos que hacen presencia en los territorios afectados, no obstante, se puede apreciar que son las disidencias de las FARC y el ELN quienes tienen un impacto mayor sobre la ocurrencia de hechos que ocasionan el desplazamiento forzado de comunidades enteras". Mismos grupos armados que desde el pasado 16 de enero del 2025 sostienen una guerra territorial en la región del Catatumbo.

Amenazas, combates, ataques con drones, actos terroristas explosivos y contacto armado son las principales acciones que motivan al desplazamiento forzado masivo.