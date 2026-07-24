Levantan la restricción operacional sobre el aeropuerto Aguas Claras de Ocaña

Norte de Santander

Luego del Consejo Extraordinario de Seguridad Aeroportuaria desarrollado en Ocaña y que contó con la participación de la administración municipal, la Aeronáutica Civil, el Ministerio Público, la Gobernación de Norte de Santander, la Aerolínea Satena, el Ejército y la Policía Nacional, se tomó la determinación de levantar la restricción operacional sobre el aeropuerto Aguas Claras.

"Se ha tomado la decisión por parte de la Aeronáutica Civil, previo concepto de la Fuerza Pública, el Ejército y la Policía, de que el aeropuerto de Aguas Claras a partir de mañana (24 de julio) pueda tener operaciones de manera normal", explicó George Quintero, secretario de Seguridad de Norte de Santander.

Más información Norte de Santander es uno de los departamentos más afectados por el desplazamiento forzado masivo

En ese sentido, a partir de este viernes 24 de julio el aeropuerto reactiva sus operaciones, una vez cumplidas las condiciones de seguridad establecidas por las autoridades aeronáuticas, mientras que las operaciones por parte de la aerolínea Satena se reanudarán de manera normal a partir del próximo lunes 27 de julio.

“El funcionario designado por Satena ha informado que a partir del lunes se retoma el servicio de esta empresa, de tal manera que los invitamos a usar el servicio de Satena lunes, miércoles y viernes en las frecuencias que ya ustedes conocen, Medellín-Ocaña, Ocaña-Cúcuta y viceversa”, expresó el funcionario.

Más información Juzgado ratifica legalidad del nombramiento del director de la UFPS sede Ocaña

Quintero concluyó además indicando que “Satena ha anunciado que el próximo martes estará aquí en el municipio de Ocaña el general Óscar Zuluaga con su equipo para seguir avanzando en este importante propósito, que Ocaña sea uno de los municipios conectados del país, en este caso con el servicio aéreo de la empresa Satena”.

Recordemos que el pasado 19 de julio, la aerolínea Satena dio a conocer a través de un comunicado, que por razones de seguridad, suspendía temporalmente la operación comercial hacia ese municipio, por amenazas de posibles atentados terroristas contra el aeropuerto Aguas Claras de Ocaña.