Se enciende hoy el Centro de Monitoreo en Ocaña

Norte de Santander

El municipio de Ocaña se convierte en la segunda población que fortalece su estrategia de seguridad con apoyo tecnológico a través de un moderno centro de monitoreo.

El gobernador de Norte de Santander William Villamizar, junto con el secretario de seguridad ciudadana George Quintero serán los responsables hoy de darle apertura a este proceso, dentro de un proyecto que tuvo una inversión de $9.514.448.

Serán 120 cámaras que estarán habilitadas en todo el perímetro urbano que tendrán 60 puntos de visualización y que servirán como herramientas para la fuerza pública, con el fin de frenar la comisión de delitos.

Así mismo, serán útiles en la reacción ante cualquier situación u brote de inseguridad que se presente para lograr en tiempo real una reacción inmediata de las autoridades competentes.

En las próximas horas, las autoridades municipales y departamentales inaugurarán oficialmente el Centro de Monitoreo en esa población ubicada al norte del departamento.