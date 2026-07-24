Un hombre fue enviado a la cárcel por agredir a su expareja en Norte de Santander. / Foto: Fiscalía.

Norte de Santander.

Un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario contra un hombre señalado de agredir de manera reiterada a su excompañera sentimental en el municipio de Ocaña, Norte de Santander.

De acuerdo con la investigación adelantada por la Fiscalía, la pareja mantuvo una relación durante aproximadamente 15 años, la cual terminó en 2021 debido a las presuntas agresiones físicas, psicológicas y verbales que sufría la víctima.

El ente investigador estableció que, pese a la finalización de la relación, el procesado habría continuado con conductas de intimidación, hostigamiento y agresión contra su expareja, además de realizar acciones para afectar el lugar donde residía.

Durante el proceso judicial fueron documentados cuatro episodios de violencia ocurridos entre 2016 y 2026.

El caso más reciente se registró el pasado 8 de julio, cuando el hombre fue capturado en flagrancia.

Por estos hechos, un fiscal de la Seccional Norte de Santander le formuló acusación por los delitos de violencia intrafamiliar agravada y daño en bien ajeno.

En las audiencias preliminares, el procesado aceptó los cargos imputados y, por solicitud de la Fiscalía, el juez determinó imponerle medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelario mientras avanza el proceso judicial.