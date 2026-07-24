Tras muerte de paciente, Clínica Diamanti asegura que cirugía cumplió protocolos: esto dijo

La Clínica Diamanti Boutique emitió un comunicado tras la muerte de Sara Milena Echeverría Alcendra, quien falleció durante un procedimiento quirúrgico en sus instalaciones. En el pronunciamiento, la institución expresó sus condolencias a los familiares de la paciente y aseguró que colaborará con las autoridades para esclarecer las circunstancias del caso.

La clínica defendió la actuación del personal médico e indicó que la paciente había cumplido un proceso de preparación durante varios meses antes de la intervención. Según la institución, la mujer contaba con los exámenes preoperatorios requeridos y con el visto bueno de su médico tratante y del equipo interdisciplinario. Además, señaló que el procedimiento fue realizado por el cirujano plástico, estético y reconstructivo Carlos Espinoza, cuya idoneidad profesional, afirmó, “se encuentra debidamente comprobada y avalada por las autoridades competentes”.

La Clínica Diamanti también sostuvo que, de acuerdo con sus registros, la cirugía se desarrolló “en total observancia de la lex artis, los protocolos médicos estandarizados y las guías de manejo vigentes para la cirugía plástica”. No obstante, recordó que “todo acto médico y quirúrgico, a pesar de una rigurosa preparación y del estricto cumplimiento de las normas médicas, conlleva riesgos intrínsecos e imprevisibles que lamentablemente pueden desencadenar desenlaces fatales como el ocurrido”.

Frente a las declaraciones que han surgido en torno al caso, la institución aclaró que “los comentarios de cualquier tercero son estrictamente de carácter personal” y, por tanto, no representan la postura oficial de la clínica. Asimismo, explicó que su operación en la región Caribe se centra en el alquiler de infraestructura y quirófanos a médicos independientes, asegurando que cuenta con las habilitaciones exigidas por los entes de control para prestar estos servicios.

Finalmente, la clínica reiteró su compromiso con la transparencia y confirmó que atenderá cualquier requerimiento de las autoridades judiciales o administrativas.

“Nuestra institución reafirma el compromiso con la transparencia y el cumplimiento de la ley, declarando un respeto irrestricto hacia las investigaciones que adelanten las autoridades judiciales o administrativas”, señaló el comunicado, en el que además manifestó su disposición de brindar “toda la colaboración y el soporte técnico informativo que sea requerido” para contribuir al esclarecimiento de los hechos.