Envían a la cárcel al presunto homicida de Celeste, la niña de dos años asesinada en Polonuevo

Un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra el hombre señalado como presunto responsable del homicidio de Celeste, la niña de dos años asesinada en el municipio de Polonuevo, Atlántico.

La información fue confirmada por el coronel Pablo Bueno, comandante encargado de la Policía del Atlántico, quien explicó que el señalado fue capturado cuando se movilizaba en una motocicleta, acompañado por otra persona, en jurisdicción del municipio de Baranoa.

Durante el procedimiento, las autoridades le encontraron un arma de fuego que, al parecer, no contaba con el respectivo permiso para su porte. Por este hecho, inicialmente fue capturado y judicializado por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, conducta por la que un juez ordenó su reclusión en un establecimiento carcelario.

La captura se produjo en menos de 24 horas después del asesinato de la menor, un crimen que generó consternación y rechazo entre los habitantes de Polonuevo.

Tras conocerse el resultado de la operación, las autoridades destacaron la rápida reacción de la Policía y la Fiscalía para ubicar y poner a disposición de la justicia al señalado.

Ahora, mientras permanece privado de la libertad, avanzan las investigaciones para determinar su presunta participación en el homicidio de Celeste y establecer las circunstancias que rodearon el crimen.