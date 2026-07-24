Hallan dos perros sin vida y con signos de quemadura: Alcaldía de Barranquilla rechazó el caso

Indignación ha causado en Barranquilla el caso de dos perros sin vida hallados con signos de quemaduras en una zona abandona del barrio El Silencio.

Los cuerpos de los caninos fueron encontrados dentro de unos costales y tenían lesionadas provocadas por fuego.

Tras conocerse esta noticia, la Alcaldía señaló que “rechazamos de manera contundente el presunto caso de crueldad animal por el hallazgo de dos caninos sin vida y con signos de quemaduras dentro de un costal”.

Asimismo, agregó “estos hechos son inaceptables y atentan contra la vida y el bienestar animal”.

Las organizaciones de protección animal igualmente rechazaron el caso y les pidieron a las autoridades investigar.