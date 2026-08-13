Dos contratistas murieron tras inhalar, al parecer, metano durante trabajos de alcantarillado

Dos contratistas que realizaban trabajos para Triple A, murieron este jueves mientras adelantaba labores de conexión de alcantarillado en la avenida Manuela Beltrán, en Soledad.

El subcomandante del Cuerpo de Bomberos de Soledad, Blas Araujo, explicó que los trabajadores estaban realizando empalmes de tubería en los manjoles y que, al parecer, inhalaron metano.

“Estaban haciendo trabajo en manjoles y en conexión de alcantarillado y obviamente las personas ahí inhalaron, al parecer metano”, señaló.

Según el uniformado, un bombero logró sacar a cinco personas del interior de los manjoles. Dos de ellas murieron, mientras las otras fueron trasladada a un centro asistencial. El organismo de socorro permanecía a la espera de confirmar el estado de salud del segundo trabajador.

Investigan posibles fallas en mecanismos de seguridad

El subcomandante indicó que, de acuerdo con la información conocida en el sitio, no se habrían aplicado los protocolos de seguridad. “No se midió si había gases peligrosos, bajaron sin equipo de protección personal o respiratorio en este caso”, afirmó.

Los trabajadores realizaban empalmes de tubería y, según explicó Araujo, las excavaciones ya estaban hechas. “Al parecer iban a hacer una ruptura para que se empalmara uno con el otro”, dijo. Las circunstancias en las que ingresaron los trabajadores a los manjoles quedaron en investigación.