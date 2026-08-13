Uniatlántico activa campaña solidaria para estudiantes afectados por terremoto en Chocó

La Universidad del Atlántico puso en marcha la campaña “Uniatlántico Solidaria”, una jornada de recolección de ayudas para apoyar a los estudiantes de la Universidad Tecnológica del Chocó afectados por el terremoto del pasado lunes.

El rector Leyton Barrios hizo un llamado a estudiantes, docentes, administrativos, egresados y a toda la comunidad universitaria a sumarse a esta iniciativa, que busca enviar elementos esenciales a las familias damnificadas.

¿Qué donaciones están recibiendo?

Se recibirán alimentos enlatados, agua potable, kits de aseo, pañales, toallas higiénicas, sábanas, colchonetas, herramientas, insumos hospitalarios y alimentos para perros y gatos.

Los puntos de acopio estarán habilitados de 9 de la mañana a 5 de la tarde en el Centro Cultural, la Sede Norte y las oficinas administrativas de los campus universitarios.

La universidad del Chocó reportó además un deterioro grave en su sede, por lo que se evalúa el estado de la estructura y el riesgo que representa.