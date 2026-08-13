Centros comerciales de Barranquilla se convierten en puntos de acopio para familias damnificadas

Los centros comerciales de Barranquilla se sumaron a la atención de la emergencia que afecta a varias familias en el país convirtiéndose en puntos de acopio, la iniciativa promovida por Fenalco Atlántico y articulada con la Cruz Roja Colombiana, hacen parte de un llamado de solidaridad de los barranquilleros.

En la ciudad, varios centros comerciales ya se sumaron a esta iniciativa.

Yilda Castro, directora ejecutiva de Fenalco Atlántico, explicó que el gremio activó desde el primer momento acciones de solidaridad.

“Aquí en Barranquilla también tenemos el reporte de centros comerciales Buenavista, Único, Plaza Campestre, Americano, que están sirviendo de centros de acopio seguramente otros se van a unir, pero sin duda estamos promoviendo esta solidaridad, lo tuvimos con nuestro hermano Venezuela ahora es nuestro propio país que nos está pidiendo este apoyo.”

Sabor Barranquilla también se sumará a la campaña

Castro también anunció que Sabor Barranquilla, programado del 20 al 23 de agosto también será escenario para apoyar a los damnificados.

“Estamos en este momento evaluando cuál sería la mejor campaña además del propio papel que como tal desempeña la Cruz roja también desde el evento como tal cómo podemos entrar a apoyar igual también hicimos un llamado de solidaridad y lo estaremos haciendo en el marco del evento.”

Fenalco Atlántico anunció que continuará promoviendo estas acciones durante los eventos programados para los próximos días.