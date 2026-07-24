“Que digan la verdad”: esposo de Sara Milena Echeverría, quien murió en procedimiento estético
En 6AM W, Carlos Hernández habló sobre los interrogantes que rodean la muerte de su esposa Sara Milena Echeverría en un procedimiento estético en una clínica del norte de Barranquilla.
“Que digan la verdad”: esposo de Sara Milena Echeverría, quien murió en procedimiento estético
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Lina María Vega
Egresada de Periodismo y Opinión Pública de la Universidad del Rosario, con énfasis en la Maestría de...