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24 jul 2026 Actualizado 16:59

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“Que digan la verdad”: esposo de Sara Milena Echeverría, quien murió en procedimiento estético

En 6AM W, Carlos Hernández habló sobre los interrogantes que rodean la muerte de su esposa Sara Milena Echeverría en un procedimiento estético en una clínica del norte de Barranquilla.

“Que digan la verdad”: esposo de Sara Milena Echeverría, quien murió en procedimiento estético

“Que digan la verdad”: esposo de Sara Milena Echeverría, quien murió en procedimiento estético

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Lina María Vega

Lina María Vega

Egresada de Periodismo y Opinión Pública de la Universidad del Rosario, con énfasis en la Maestría de...

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