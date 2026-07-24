Gremios del Atlántico piden al Congreso respaldar a Barranquilla como capital alterna

Los principales gremios económicos del Atlántico manifestaron este miércoles su respaldo a la decisión del presidente electo, Abelardo De La Espriella, de impulsar una iniciativa legislativa para declarar a Barranquilla como capital alterna de Colombia.

A través de un comunicado conjunto, el Comité Intergremial del Atlántico afirmó que la propuesta marca el inicio de una nueva etapa de descentralización, en la que el Gobierno Nacional ejercerá una mayor articulación con las regiones y fortalecerá la institucionalidad, la gobernanza y la unidad del país.

Los gremios señalaron que esta iniciativa está alineada con el espíritu de la Constitución de 1991 y permitirá aprovechar mejor las capacidades productivas de los territorios, reducir las brechas sociales y económicas y avanzar hacia un modelo de desarrollo más equilibrado.

Asimismo, destacaron la importancia de que el Gobierno impulse proyectos estratégicos en infraestructura, logística, seguridad energética e internacionalización de la economía, en coordinación con las autoridades locales, el sector privado y la sociedad civil.

Barranquilla tiene como potencial de desarrollo económico

El presidente del Comité Intergremial del Atlántico, Efraín Cepeda Tarúd, calificó la propuesta como un hecho sin precedentes para el país.

“Sin duda alguna es una decisión histórica para nuestro país y una clara señal de descentralización. Cumple lo que habló y prometió en la campaña, que es que las regiones tengan protagonismo. Creo que esa es la mejor señal: buscar que Barranquilla, que es además una ciudad emblemática de la región Caribe, sea una capital alterna. Además, demuestra que Barranquilla tiene un gran potencial de desarrollo económico y social para el país”, afirmó.

De igual forma, hizo un llamado al Congreso de la República para que estudie y respalde el proyecto de acto legislativo, argumentando que fortalecer la descentralización significa fortalecer a Colombia y abrir una etapa de mayor autonomía regional, inversión y competitividad.

Finalmente, los gremios reiteraron su disposición de trabajar de manera articulada con el Gobierno Nacional para impulsar iniciativas que fortalezcan la productividad, la competitividad territorial y el crecimiento económico, con el propósito de generar mayores oportunidades de desarrollo y movilidad social para todos los colombianos.

El comunicado fue suscrito por organizaciones empresariales como ACOPI Atlántico, AmCham Colombia, Analdex, ANDI Atlántico-Magdalena, Camacol Atlántico, la Cámara de Comercio de Barranquilla, Fasecolda, Fenalco Atlántico, Fenavi Costa, ProBarranquilla, entre otros gremios que integran el Comité Intergremial del Atlántico.

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