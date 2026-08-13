Atlántico moviliza su solidaridad hacia el Chocó tras el terremoto

El Atlántico vuelve a movilizar su solidaridad ante una emergencia nacional. Desde la Galería de la Plaza de La Paz, el gobernador Eduardo Verano invitó a los ciudadanos, empresas y organizaciones del departamento a sumarse a la campaña ‘Colombia, un solo corazón’, destinada a apoyar a las familias afectadas por el terremoto de magnitud 7,4 registrado el pasado 10 de agosto, con epicentro en San José del Palmar, Chocó.

El mandatario anunció que las ayudas recolectadas en el Atlántico serán organizadas y enviadas a las comunidades damnificadas, de acuerdo con las directrices del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo.

“Estamos en la galería de la Plaza de la Paz. Tenemos aquí un punto de trabajo invitando a todos los atlanticenses a que se hagan presente para que con su solidaridad, con su apoyo, con su aporte recojamos todo lo que podamos para poder enviar un paquete de ayudas a nuestros hermanos del Chocó que están pasando momentos muy complicados y difíciles”, expresó Verano.

El gobernador destacó la capacidad de respuesta que ha demostrado el departamento en anteriores emergencias y recordó el apoyo entregado recientemente a Córdoba, donde fueron recolectadas 49 toneladas de ayuda.

“Esperamos que podamos superar ese apoyo porque esta situación es apremiante, es sumamente grave”, manifestó.

Primeras donaciones ya llegan a la Plaza de La Paz

La solidaridad de los atlanticenses comenzó a hacerse visible en el punto de acopio. Familias del departamento ya han llevado alimentos y otros elementos destinados a las personas que enfrentan las consecuencias de la emergencia.

Lina Marcela Solís, quien acudió en representación de su familia, explicó que decidieron aportar desde sus posibilidades y sumarse a una respuesta colectiva frente a la tragedia.

“Quisimos aportar nuestro granito de arena para esta causa. Sabemos que hoy Colombia nos necesita”, señaló.

Para la ciudadana, cada aporte puede marcar una diferencia cuando se suma al de otras familias. “Tal vez no sea mucho, pero sabemos que puede hacer la diferencia si, así como hicimos nosotros, han hecho otras familias, todos nos unimos y también colaboramos”, agregó.

¿Qué se puede donar?

La Gobernación del Atlántico habilitó la Galería de la Plaza de La Paz, en Barranquilla, como centro de recepción de las ayudas.

Los ciudadanos pueden llevar:

Alimentos no perecederos.

Colchonetas.

Frazadas.

Medicamentos básicos.

Alimento para mascotas.

El punto de acopio permanecerá habilitado inicialmente hasta el 21 de agosto, en horario de 8:00 de la mañana a 8:00 de la noche, incluidos sábados, domingos y festivos.

El consejero para la Seguridad y Convivencia del Atlántico, Manuel Díaz, explicó que la campaña se desarrolla siguiendo las orientaciones del nivel nacional y que las ayudas tendrán como destino las comunidades afectadas en el Chocó.

“Se están necesitando alimentos no perecederos, colchonetas, frazadas, alimento para mascotas y medicina básica, porque hay una necesidad muy grande en esas zonas afectadas”, afirmó.

Díaz hizo además un llamado a entregar las donaciones con rapidez, ante las necesidades que persisten en las zonas golpeadas por el terremoto.

La Gobernación señaló que las autoridades nacionales encargadas de coordinar la atención de la emergencia definirán la distribución de los elementos recolectados, con el propósito de que lleguen a las familias y territorios que más los requieren.

Barranquilla se suma al llamado

La campaña también recibió el respaldo de Michelle Char, reina del Carnaval de Barranquilla 2026, quien visitó el punto de acopio de la Plaza de La Paz para invitar a los barranquilleros a participar.

La soberana destacó la importancia de mantener la atención sobre las comunidades del Chocó, especialmente ante las dificultades de comunicación que enfrentan algunos territorios después de la emergencia.

“La gente cree que el Chocó está bien porque no hay internet, porque no hay mensajes, porque no hay videos, pero en realidad son nuestros hermanos quienes más nos necesitan en estos momentos”, manifestó.

La Gobernación del Atlántico mantiene abierta la convocatoria para que ciudadanos, familias, empresas y organizaciones se unan a la campaña y conviertan sus aportes en ayuda concreta para las comunidades afectadas.

Ante la emergencia que golpea al Chocó, el Atlántico responde nuevamente con solidaridad y hace suyo el mensaje de la campaña nacional: Colombia, un solo corazón.