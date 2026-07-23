Investigan muerte de mujer durante cirugía estética, en Barranquilla

Una mujer falleció mientras era sometida a una cirugía estética de lipoescultura en la Clínica Diamanti Boutique, en Barranquilla, luego de presentar un paro cardiorrespiratorio durante el procedimiento, según información preliminar de las autoridades.

De acuerdo con el reporte oficial, la intervención quirúrgica era el resultado de un proceso preparatorio que la paciente adelantó durante aproximadamente cuatro meses. La víctima fue identificada como Sara Milena Echeverría Alcendra.

Según su pareja sentimental, la mujer redujo su peso de cerca de 100 a 69 kilogramos para cumplir con los requisitos médicos exigidos para la operación.

La información que brindaron las autoridades indica que el acompañante de la víctima también señaló que, un mes antes de la cirugía, el personal médico le informó que la paciente estaba en condiciones de someterse al procedimiento. Además, aseguró que una semana antes se practicó exámenes médicos generales en el Centro Clínico Eco Caribe, cuyos resultados habrían sido satisfactorios.

Según la información suministrada por la clínica a los investigadores, la cirugía fue practicada por el cirujano plástico, estético y reconstructivo Carlos Espinoza.

El caso quedó en manos del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), que realizó la inspección técnica al cadáver y asumió las diligencias para establecer las circunstancias en las que ocurrió el fallecimiento.

Las autoridades señalaron que los móviles del hecho continúan por establecer.