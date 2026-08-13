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13 ago 2026 Actualizado 22:31

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Rama Judicial de Barranquilla aportará un día de salario a damnificados por terremoto

El anuncio lo hizo Carlos Andrés Pérez, presidente del Tribunal Superior de Barranquilla

Pereira tras terremoto de magnitud 7.4. (Photo by Gabriel Aponte/Getty Images)

Pereira tras terremoto de magnitud 7.4. (Photo by Gabriel Aponte/Getty Images) / Gabriel Aponte

Pereira tras terremoto de magnitud 7.4. (Photo by Gabriel Aponte/Getty Images)
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Cerca de 1.000 jueces, magistrados y empleados de la Rama Judicial en Barranquilla se sumaron a las acciones de solidaridad destinadas a apoyar a las familias afectadas por el terremoto que golpeó varias regiones del occidente del país.

Los funcionarios realizarán un aporte equivalente a un día de salario, con el propósito de contribuir a los fondos destinados a la atención humanitaria de las personas damnificadas.

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Carlos Andrés Pérez, presidente del Tribunal Superior de Barranquilla, destacó la decisión de los servidores judiciales de contribuir a la emergencia, pese a la distancia con las zonas más afectadas.

“Aún desde la distancia, como servidores públicos, como programa judicial, hemos estado atentos y queremos apoyar con la donación de un día de nuestro salario para fortalecer esos fondos que están enfocados en este momento en lo humanitario”, dijo.

Contacto con personas afectadas

El magistrado explicó que mantienen contacto con personas de las zonas afectadas y conocen de primera mano la situación de algunas familias que sobrevivieron al movimiento telúrico, pero perdieron sus viviendas.

“Tenemos contacto con amigos de Cali, amigos de Pereira, que quedaron con lo que tienen. Si bien se salvaron, los edificios quedaron a punto de colapsar. Sus casas están destruidas. Entonces necesitamos apoyarnos”, agregó Pérez.

Jesús Uribe

Jesús Uribe

Comunicador social y periodista, egresado de la Universidad Autónoma del Caribe, narrador de fútbol....

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