Barranquilla destinará las utilidades del Circuito Pony Malta a familias afectadas por el terremoto

El alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, anunció a través de su cuenta oficial de X que las utilidades que genere el Circuito Pony Malta, que se realizará este domingo 16 de agosto en el Gran Malecón, serán destinadas a apoyar a las familias afectadas por la tragedia que vive el país tras el terremoto. La decisión fue tomada luego de conversaciones con el equipo del piloto Juan Pablo Montoya y Bavaria.

“Las utilidades que se generen en la carrera del Gran Malecón serán destinadas a apoyar a las familias afectadas por la tragedia que vive el país”, señaló el mandatario, quien agregó: “¡Estamos con nuestros hermanos colombianos!”.

El Circuito Pony Malta es un festival de automovilismo que tendrá como uno de sus principales atractivos el duelo “Montoya vs. Montoya”, en el que Juan Pablo Montoya y su hijo Sebastián se enfrentarán en una competencia contrarreloj. El evento es organizado por Pony Malta y Bavaria, en alianza con la Alcaldía de Barranquilla, Juan Pablo Montoya y Páramo LAB.

La actividad busca acercar el automovilismo a nuevos públicos y proyectar a Barranquilla como escenario para grandes eventos del deporte motor. La Alcaldía ha señalado que la ciudad aspira a convertirse en sede de competencias internacionales como la IndyCar y la Fórmula 1.

Con el anuncio, la jornada deportiva prevista para este domingo adquiere además un componente solidario: las utilidades del evento serán dirigidas a apoyar a las familias afectadas por la emergencia nacional.