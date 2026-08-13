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13 ago 2026 Actualizado 16:56

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Barranquilla destinará las utilidades del Circuito Pony Malta a familias afectadas por el terremoto

El alcalde Alejandro Char anunció que los recursos serán destinados a apoyar a las familias damnificadas por la emergencia que afecta a varios departamentos del país

Foto: cortesía.

Foto: cortesía. / Joshua Pardo

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El alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, anunció a través de su cuenta oficial de X que las utilidades que genere el Circuito Pony Malta, que se realizará este domingo 16 de agosto en el Gran Malecón, serán destinadas a apoyar a las familias afectadas por la tragedia que vive el país tras el terremoto. La decisión fue tomada luego de conversaciones con el equipo del piloto Juan Pablo Montoya y Bavaria.

“Las utilidades que se generen en la carrera del Gran Malecón serán destinadas a apoyar a las familias afectadas por la tragedia que vive el país”, señaló el mandatario, quien agregó: “¡Estamos con nuestros hermanos colombianos!”.

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El Circuito Pony Malta es un festival de automovilismo que tendrá como uno de sus principales atractivos el duelo “Montoya vs. Montoya”, en el que Juan Pablo Montoya y su hijo Sebastián se enfrentarán en una competencia contrarreloj. El evento es organizado por Pony Malta y Bavaria, en alianza con la Alcaldía de Barranquilla, Juan Pablo Montoya y Páramo LAB.

La actividad busca acercar el automovilismo a nuevos públicos y proyectar a Barranquilla como escenario para grandes eventos del deporte motor. La Alcaldía ha señalado que la ciudad aspira a convertirse en sede de competencias internacionales como la IndyCar y la Fórmula 1.

Con el anuncio, la jornada deportiva prevista para este domingo adquiere además un componente solidario: las utilidades del evento serán dirigidas a apoyar a las familias afectadas por la emergencia nacional.

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