Se estarían agotando los recursos para construcción del Metro de la 80 por deudas del Gobierno Petro

Medellín

En reunión de la cuarta Comisión Accidental del seguimiento al Metro de la 80, en la que se analiza el estado de las obras y la financiación del proyecto, se evidenció que, por incumplimiento en el giro de los recursos por parte del Gobierno Nacional, solo se tiene garantía para el cumplimiento de los compromisos contractuales hasta finales del mes de agosto.

La deuda de la Nación

En un informe técnico, que parte del análisis de las respuestas oficiales de la Secretaría de Hacienda del Distrito, la Empresa Metro de Medellín y la Empresa de Desarrollo Urbano, presentado por el líder de esta Comisión y presidente del Concejo, Alejandro de Bedout Arango, se evidencia que actualmente el Gobierno Nacional le adeuda $838.571 millones al proyecto y Medellín ya aportó más recursos que la Nación.

A partir de los análisis de las cifras, hoy la Nación tiene pendiente de girar $326.012.896.558 de la vigencia 2025 y la totalidad de la vigencia 2026, por $512.558.929.227; esto quiere decir que el rezago acumulado asciende a $838.571.825.785.

Las cifras indican que la Nación ha desembolsado aproximadamente $654.753.081.697 de un compromiso máximo de $3,12 billones, lo que quiere decir que de lo comprometido solo ha girado el 20,95 por ciento.

Se agotaron los recursos.

Para el presidente del Concejo de Medellín, Alejandro de Bedout, es una problemática muy preocupante debido a que “al proyecto le quedan dos meses de recursos para seguir ejecutando las obras del Metro de la 80 y esto es debido al incumplimiento del gobierno de Gustavo Petro, tanto de las vigencias futuras del año 2025 como de las del año 2026, en donde adeudan más de 800,000 millones de pesos”.

Medidas adoptadas por el Metro

Según explicó Alejandro de Bedout, el Metro de Medellín tuvo que activar una de las cláusulas que tiene el contrato de cofinanciación para hacer un arreglo directo con el Gobierno Nacional para poder tener fechas ciertas de los desembolsos, montos y que eso no perjudique la obra ahora.

Para el concejal, “hay un desafío financiero adicional y es con los créditos que se tiene con la banca local, puntualmente con tres bancos, en donde estos bancos ya pusieron el grito en el cielo y dijeron que no van a poder seguir haciendo los desembolsos hasta que no tengan fechas ciertas de las vigencias futuras del Gobierno Nacional.

Para el presidente del Concejo de Medellín, se espera que con el nuevo gobierno de Abelardo de la Espriella se puedan llegar a acuerdos que permitan responder y ponerse al día con esta situación financiera.

Situación predial

El presidente del Concejo de Medellín, Alejandro de Bedout, recordó que esta comisión accidental se activó hace dos años por las dificultades que se tenían en la gestión predial en el proyecto del Metro de la 80, pero, según el concejal, “es una problemática que ya está subsanada en más de un 90%, en donde se lograron unos subsidios adicionales por parte de la alcaldía en cerca de 90,000 millones de pesos para poder darle cumplimiento a la política pública de protección a moradores; ese tema está subsanado y viene avanzando”.

En la Comisión Accidental del Metro de la 80 se demostró que de 1.306 predios requeridos, 1.202 han sido adquiridos, lo que significa un 92 por ciento, y 104 continúan pendientes, de los cuales 67 están en negociación, 32 en expropiación y 5 en cesión.