Inversión privada y menos carga impositiva: compromisos de vicepresidente con gremios de Antioquia

Medellín, Antioquia

Tras reunirse con los principales gremios de Antioquia, el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, anunció que el Gobierno entrante de Abelardo de la Espriella reactivará los sectores de minería, hidrocarburos, infraestructura y construcción que, según él, fueron frenados en los últimos cuatro años y simplificará la carga regulatoria e impositiva para impulsar el crecimiento económico del país.

El compromiso es firme: “simplificar y reducir la carga regulatoria e impositiva para que Colombia vuelva a crecer de verdad”, afirmó Restrepo de manera tajante.

El vicepresidente participó en una agenda con tres ejes temáticos en Medellín. En primer lugar, dialogó con la Junta Directiva y la presidenta ejecutiva de ProAntioquia, Juliana Velásquez Rodríguez, a quien elogió como ejemplo de institucionalidad y defensa de la democracia. En esa reunión se comprometió a articular el trabajo del gobierno nacional con las “Pros” del país y a impulsar, como proyecto de interés nacional, el desarrollo de Urabá, el complemento de Puerto Antioquia y la ampliación del aeropuerto de Rionegro, para fortalecer la industria aeronáutica.

En el segundo punto, los empresarios expresaron su preocupación por el exceso de regulación que, según coincidieron, hace “inviable” el desarrollo productivo. El vicepresidente recogió el reclamo y ratificó el compromiso del nuevo gobierno de simplificar la carga regulatoria y generar confianza para atraer inversión privada, tanto nacional como internacional.

“Colombia tiene hoy el peor dato de inversión privada en relación con el PIB en más de cuatro décadas. Una demostración de que en los últimos cuatro años perdió el rumbo”, señaló Restrepo, quien insistió en la necesidad de trabajar “de la mano” entre el sector productivo y el gobierno para recuperar el dinamismo económico.

Como cierre de la jornada, el vicepresidente sostuvo una reunión telefónica con el viceprimer ministro de Corea del Sur, Ambos acordaron fortalecer la relación en materia de energía, inteligencia artificial, tecnologías de la quinta revolución industrial y educación. Restrepo anticipó que continuarán las conversaciones en el marco de la Asamblea de Naciones Unidas en Nueva York.

Por último, el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, resaltó que con estas reuniones el equipo del presidente electo Abelardo de la Espriella busca enviar un mensaje claro a los sectores productivos: a partir del 7 de agosto, el país tendrá “un gobierno que gobierne” y que priorice la ejecución de proyectos y la reactivación económica.