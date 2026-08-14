Finaliza Sala de Crisis en Antioquia: más de 3.000 viviendas afectadas por el sismo

Medellín, Antioquia

El Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Antioquia (DAGRAN) cerró la Sala de Crisis luego de completar las evaluaciones de daños en los 125 municipios del departamento, afectados por el sismo registrado el pasado 10 de agosto. El consolidado oficial reporta un fallecido y 19 lesionados, más de 3.000 viviendas impactadas, alrededor de 406 centros educativos, 219 equipamientos de diversa índole, entre ellos: Estaciones de bomberos, centros administrativos y bibliotecas y cerca de 27 centros hospitalarios con afectaciones.

Vanessa Paredes Zúñiga, directora general del DAGRAN, explicó que la entidad, en su rol de coordinadora del sistema departamental de gestión del riesgo, continuará acompañando y asesorando a los municipios en los procesos de declaratoria de calamidad pública y/o urgencia manifiesta, así como en la estructuración de los planes de atención específicos de emergencias. Estas acciones son el paso siguiente para que los alcaldes puedan ejecutar inversiones en el territorio y acceder a recursos del Gobierno Departamental y del Gobierno Nacional.

Hasta el momento, los municipios de Ciudad Bolívar y Andes ya declararon la calamidad pública. Este viernes, equipos del DAGRAN se desplazarán al suroeste antioqueño específicamente a Jericó, Ciudad Bolívar y Andes, para acompañar a las comunidades y proseguir con las verificaciones.

“La Unidad Nacional de Gestión del Riesgo indicó los formatos oficiales con los cuales debemos reportar. Una vez tengamos el balance general, y que ya tengamos valoraciones más aterrizadas ya con los planes de atención de la emergencia de los municipios, estaremos definiendo cuál es el camino. Muy seguramente revisaremos esa necesidad de escalar en el Sistema Departamental de Gestión del Riesgo al orden nacional”. Expuso, Vanessa Paredes Zúñiga, directora general del DAGRAN.

Es de resaltar que, desde el martes pasado, personal técnico de la entidad ha apoyado a los alcaldes en la valoración de daños en esos territorios, y se prevé que el recorrido se extienda a otros municipios durante el fin de semana.

Uno de los municipios con mayor impacto es Caramanta, que solicitó ayudas humanitarias a las entidades departamentales. El DAGRAN se encuentra en proceso de entrega de estos insumos. Por último, la entidad mantiene el acompañamiento técnico y la asesoría a los municipios afectados.