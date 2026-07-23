Luquegi Gil Neira asume oficialmente la rectoría de la Universidad de Antioquia: 2026-2029

Medellín

El profesor Luquegi Gil Neira asumió oficialmente la rectoría de la Universidad de Antioquia para el trienio 2026-2029 en un acto protocolario liderado por el rector saliente, Héctor Iván García García. Durante el encuentro, realizado en el campus Medellín, ambas directivas hicieron un llamado a la unidad de la comunidad universitaria para proteger la Alma Máter.

El rector saliente presentó un balance de su gestión, destacando el cumplimiento de las exigencias del Ministerio de Educación Nacional para fortalecer las finanzas de la institución. García García confirmó que la UdeA cuenta con los recursos necesarios para finalizar el año lectivo sin requerir la venta de predios ni endeudamientos excesivos.

Por su parte, Luquegi Gil Neira presentó la hoja de ruta de su administración bajo la premisa «Cuidar. Transformar. Trascender». El nuevo directivo aclaró que su enfoque para alcanzar la sostenibilidad financiera no se basará en recortes de presupuestos esenciales, sino en una planificación eficiente, articulada y basada en el trabajo conjunto.

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Durante la ceremonia también se oficializó el nuevo equipo rectoral. Entre las designaciones destacan Juan Guillermo Rojas en la Vicerrectoría General, Wilson Bolívar en Docencia, Marcela Garcés en Investigación, Rubén Echavarría en Extensión, Carlos Castaño en la gestión Administrativa y Lina Adarve Calle al frente de la Secretaría General.

Gil Neira llega a la dirección de la Alma Máter tras lograr el respaldo mayoritario de la comunidad en la consulta previa y ser designado por el Consejo Superior Universitario. El nuevo rector posee más de dos décadas de trayectoria en la educación superior, desempeñándose como docente, decano de Derecho y secretario general de la institución.

Con esta transición, la Universidad de Antioquia inicia un nuevo periodo administrativo enfocado en fortalecer su sostenibilidad financiera y preservar su legado como el proyecto educativo, científico y cultural más importante del departamento.