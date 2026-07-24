Desmantelan laboratorio para el procesamiento de cocaína del ELN en Amalfi, Antioquia

Medellín

Las autoridades adelantan operativos en contra de las actividades ilícitas de los grupos armados ilegales en la zona del Nordeste antioqueño para recuperar la tranquilidad de sus habitantes.

En medio de esos operativos se dieron golpes contra la infraestructura del narcotráfico en esta parte del departamento, que nutren las finanzas de esos grupos.

El ejército reportó la destrucción de un cristalizadero para el procesamiento de cocaína en el municipio de Amalfi, el cual pertenecería al Frente Capitán Mauricio del ELN.

Los operativos

Este resultado se logró gracias a las operaciones que se adelantan en cumplimiento de los objetivos del Plan de Campaña Ayacucho Plus.

Los soldados de la Décima Cuarta Brigada, con apoyo del componente judicial de la Policía Nacional, lograron este golpe contra esta fuente de financiación de este grupo armado organizado, al ubicar y destruir de manera controlada este laboratorio para el procesamiento de clorhidrato de cocaína.

¿Qué hallaron las autoridades?

Este complejo ubicado en la vereda Pinto Limón, del municipio de Amalfi, albergaba aproximadamente “15 kilogramos de clorhidrato de cocaína, 420 galones de gasolina, cerca de 2000 galones de una sustancia líquida que, al parecer, por sus características se asemejaría a cocaína en proceso, además de cemento, urea, soda cáustica, maquinaria y otros equipos utilizados para la producción de este alcaloide”, indicaron desde esta guarnición militar.

Para las autoridades, este laboratorio podría generar cerca de 80 kilogramos mensuales de alcaloide, avaluada en 400 millones de pesos.

Afectación a las rentas ilícitas del ELN

Explicaron desde la Décima Cuarta Brigada del Ejército que con este resultado se afecta de manera significativa las rentas ilícitas de este grupo armado ilegal, limitando su capacidad para financiar actividades criminales y terroristas en esta zona del departamento y la adquisición de material de guerra y explosivos empleados para atentar contra la población civil y la Fuerza Pública.

Las autoridades insistieron en que continuarán desarrollando operaciones sostenidas en el Nordeste antioqueño, orientadas a debilitar las economías ilícitas de los grupos armados organizados que delinquen en la región.

Orden público en Amalfi

Cabe recordar que recientemente algunas comunidades de las veredas San Miguel, La Areiza, El Tigrillo, La Picardía y Arenas Blancas, en el municipio de Amalfi, Nordeste antioqueño, rechazaron de manera enfática el bombardeo ocurrido el pasado 10 de julio de 2026 en la vereda La Areiza, que dejó dos personas muertas y daños a bienes de la población civil.

Las organizaciones anunciaron que solicitarán medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para proteger a los habitantes rurales ante el riesgo de nuevas operaciones militares.

Campaña Ayacucho Plus

La estrategia militar y operacional de las Fuerzas Militares de Colombia denominada Campaña Ayacucho Plus busca proteger a la población y debilitar las redes criminales de los grupos armados ilegales de nuestro país.

Como parte de esta campaña, también se tiene el objetivo de proteger la seguridad de las regiones y los recursos naturales frente a los delitos transnacionales, la captura de los cabecillas de estructuras ilegales bajo la coordinación institucional entre las autoridades.

Otro frente de actuación es el atacar el narcotráfico con la destrucción constante de laboratorios de cocaína y decomisos de drogas en departamentos como Antioquia.