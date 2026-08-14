Medellín ha evacuado temporalmente 16 viviendas tras terremoto

Medellín, Antioquia

Tras el terremoto que afectó varias regiones del país, Medellín mantiene activo su Puesto de Mando Unificado para atender los reportes de emergencia recibidos a través de la línea 123 y hacer seguimiento a las situaciones que se han presentado en la ciudad.

De acuerdo con el balance entregado este jueves 13 de agosto por el alcalde Federico Gutiérrez, en Medellín se han realizado 16 evacuaciones temporales como medida preventiva frente a posibles riesgos estructurales.

Para la evaluación de las edificaciones que lo requieren, permanecen desplegados 34 ingenieros, mientras que los bomberos de Medellín continúan atendiendo las emergencias e incendios reportados después del terremoto.

Ayudas a las regiones afectadas

La Administración Distrital también mantiene disponibles sus capacidades para apoyar a otras ciudades afectadas por el sismo. Equipos de bomberos, ingenieros y caninos de búsqueda han participado en las labores de emergencia en Quibdó y Pereira, mientras grupos de especialistas apoyan la evaluación de estructuras en Cali, Manizales y municipios del Quindío.

En paralelo, la solidaridad de los habitantes de Medellín ha permitido recolectar más de 10 toneladas de ayudas humanitarias en las últimas 48 horas, las cuales están siendo organizadas con el Banco de Alimentos para ser trasladadas a las zonas que más las necesitan.

El balance también incluye cerca de $300 millones recaudados para las familias afectadas mediante el concierto solidario “Colombia-Medellín te quiere”.