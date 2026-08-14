Autoridades en Antioquia, lograron la captura de alias ‘Chuzo’, uno de los más buscados

Antioquia

Las autoridades de Antioquia capturaron a Luis Daniel Terán Baldovino, conocido con los alias de ‘Chuzo’, ‘Niño’ o ‘Matías’, integrante del frente 4 de las disidencias de las FARC y uno de los hombres más buscados del departamento. Así lo informó el gobernador Andrés Julián Rendón Cardona, quien destacó que el operativo se concretó en la vía entre Vegachí y Porcesito.

Terán Baldovino figuraba en el cartel de los más buscados de la Operación Cazador Antioquia (OCA), impulsada por la Gobernación. Según las autoridades, el capturado ha transitado por varias estructuras armadas ilegales: militó en el ELN, fue cabecilla del Clan del Golfo y recientemente hacía parte del frente 4 de las disidencias de las FARC.

Las autoridades lo señalan como uno de los principales responsables de homicidios y desplazamientos forzados en el Nordeste antioqueño. También le atribuyen el asesinato de cuatro personas ocurrido hace unos meses en Remedios y la quema de dos fincas.

El detenido formaba parte del grupo de objetivos prioritarios de la Operación Cazador Antioquia, estrategia que busca neutralizar a cabecillas y miembros de estructuras armadas ilegales en el departamento.

Cartel de los más buscados

En el cartel publicado por la Gobernación aparecen otros 18 individuos, entre ellos cabecillas de frentes de las FARC como Alexander Díaz Mendoza (’Calarcá’), Óscar Javier Cuadros Zea (’Chejo’), Neider Yesid López Urrego (’Primo Gay’) y Luis Antonio Montoya Muriel (’Jhon Fiera’), además de líderes del Clan del Golfo y del ELN.

La captura de alias ‘Chuzo’ se suma a los resultados de la ofensiva contra las organizaciones ilegales en Antioquia y refuerza las acciones de la fuerza pública y de la administración departamental para debilitar estas redes.