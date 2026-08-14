Equipos de emergencia de Antioquia ayudan en labores de búsqueda y rescate en Chocó y Pereira

Atención de emergencia por parte de autoridades de emergencia antioqueños en Chocó y Risaralda. Foto: Cortesía Gobernación de Antioquia

Antioquia

Equipos de emergencia de Antioquia, conformados por personal de la Defensa Civil, la Cruz Roja, el Grupo Garsa, los cuerpos de bomberos de Sabaneta, Envigado y Medellín, unidades de Ponalsar y el Ejército Nacional, respaldan las tareas de localización y rescate en el departamento de Risaralda, mientras siguen distribuyendo asistencia humanitaria en las áreas más golpeadas por el temblor.

La tarea prioritaria se concentra actualmente en la búsqueda de sobrevivientes entre los escombros de Pereira, donde desde el martes se adelantan operaciones de rescate en estructuras colapsadas. Cabe resaltar que, gracias a este trabajo, se han registrado hallazgos de personas con vida, y este jueves se reforzó el dispositivo con equipos que culminaron su intervención en el Chocó.

En segundo lugar de prioridad, tras superar la fase de búsqueda y rescate en Chocó después de tres días y 60 horas de trabajo continuo, el esfuerzo se orienta a la atención en salud, el manejo de albergues y la logística de la ayuda humanitaria para las más de 10.000 familias damnificadas por el sismo.

Como apoyo complementario, en Quibdó se mantienen las labores de limpieza de escombros. Paralelamente, se articula el envío aéreo de medicamentos y alimentos hacia Cartago, Pereira, Cali y Quibdó. Un frente adicional se encuentra en alistamiento para brindar apoyo psicológico a la población de los departamentos más afectados.

El despliegue de estos equipos de emergencia de Antioquia mantiene el foco en salvaguardar vidas en la zona de mayor urgencia y, de manera simultánea, garantizar la atención humanitaria en las regiones ya estabilizadas en la fase de rescate.