Decomisan más de 800 millones de pesos falsificados en Nariño

Nariño

La Policía en Nariño incautó 8.100 billetes falsificados con un valor aparente de 800 millones de pesos durante un procedimiento realizado en la vía Rumichaca–Pasto, en jurisdicción del municipio de Iles, Nariño.

El dinero falso era transportado oculto alrededor del motor de un vehículo que fue inspeccionado por uniformados de la Seccional de Tránsito y Transporte, procedimiento durante el cual fueron capturadas dos personas, señaladas de transportar la moneda falsificada.

De acuerdo con la Policía, entre el material incautado había 7.900 billetes de 100.000 pesos y 200 billetes de 50.000 pesos, para un total de 8.100 material que de haber ingresado al mercado, representaban cerca de 800 millones de pesos.

Las autoridades señalaron que el procedimiento permitió evitar que el dinero falso llegara al comercio, establecimientos financieros y ciudadanos, además de afectar las redes dedicadas al transporte y distribución de moneda falsificada en Nariño.

Los dos capturados, el vehículo y los billetes incautados fueron dejados a disposición de la autoridad competente, que continuará con el proceso judicial por el presunto delito de tráfico de moneda falsificada.