Junta Directiva de Ecopetrol mantiene su respaldo a Ricardo Roa

La Junta Directiva de Ecopetrol informó que, tras concluir su sesión del 24 de marzo, determinó mantener su respaldo a la gestión del actual presidente de la compañía, Ricardo Roa Barragán, a pesar de las múltiples solicitudes de diversos sectores para que sea apartado de su cargo.

En un comunicado, la Junta señala que reunión del martes, se evaluaron las preocupaciones de la USO, los accionistas minoritarios y del expresidente de Hocol.

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