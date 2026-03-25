Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

25 mar 2026 Actualizado 15:47

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast

Junta Directiva de Ecopetrol mantiene su respaldo a Ricardo Roa

El respaldo a Ricardo Roa como presidente de Ecopetrol llega a pesar de la advertencia de paro de la USO.

Presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa Barragán. Foto: Colprensa - Cristian Bayona

Presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa Barragán. Foto: Colprensa - Cristian Bayona

Presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa Barragán. Foto: Colprensa - Cristian Bayona

Luis Enrique Hurtadolehurtado

La Junta Directiva de Ecopetrol informó que, tras concluir su sesión del 24 de marzo, determinó mantener su respaldo a la gestión del actual presidente de la compañía, Ricardo Roa Barragán, a pesar de las múltiples solicitudes de diversos sectores para que sea apartado de su cargo.

En un comunicado, la Junta señala que reunión del martes, se evaluaron las preocupaciones de la USO, los accionistas minoritarios y del expresidente de Hocol.

Noticia en desarrollo...

Luis Enrique Hurtado

Luis Enrique Hurtado

Periodista con más de 20 años de experiencia. Me he especializado en radio y en macroeconomía. Premio...

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir