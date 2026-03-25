Junta Directiva de Ecopetrol mantiene su respaldo a Ricardo Roa
El respaldo a Ricardo Roa como presidente de Ecopetrol llega a pesar de la advertencia de paro de la USO.
La Junta Directiva de Ecopetrol informó que, tras concluir su sesión del 24 de marzo, determinó mantener su respaldo a la gestión del actual presidente de la compañía, Ricardo Roa Barragán, a pesar de las múltiples solicitudes de diversos sectores para que sea apartado de su cargo.
En un comunicado, la Junta señala que reunión del martes, se evaluaron las preocupaciones de la USO, los accionistas minoritarios y del expresidente de Hocol.
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Luis Enrique Hurtado
Periodista con más de 20 años de experiencia. Me he especializado en radio y en macroeconomía. Premio...