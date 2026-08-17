Rechazan nueva apelación de Donald Trump en caso de agresión sexual y difamación en su contra

La Corte Suprema de Estados Unidos rechazó por segunda vez este lunes el intento del presidente Donald Trump de anular el fallo de un jurado que determinó que agredió sexualmente y difamó a la escritora E. Jean Carroll.

El tribunal no dio ninguna razón para su decisión de no admitir el recurso del presidente.

A finales de junio, la autoridad ya había rechazado escuchar la apelación de Trump contra el veredicto original de mayo de 2023.

Carroll, de 82 años, experiodista y columnista, acusó a Trump de agredirla en un probador de unos grandes almacenes de Nueva York en 1996.

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Trump pagó 5,6 millones de dólares a Carroll el mes pasado después de que un jurado civil determinara que la agredió sexualmente y la difamó.

Cuando las acusaciones se hicieron públicas en un libro que ella publicó en 2019, el multimillonario republicano calificó a Carroll de “desequilibrada” y afirmó que había inventado su versión de los hechos.

En otro caso de difamación en Nueva York, se ordenó a Trump pagar 83,3 millones de dólares a Carroll.Trump también ha recurrido ese fallo ante la Corte Suprema.