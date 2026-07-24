Gobierno de Abelardo de la Espriella recibe 310 aeronaves militares y de Policía no operativas. Foto: Caracol Radio

Caracol Radio conoció el informe de empalme que fue presentado al Gobierno entrante por parte del gobierno del presidente de Gustavo Petro.

De las 620 aeronaves reportadas por las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, al menos 310 aparecen como no operativas o fuera de servicio, según el informe de empalme del Ministerio de Defensa.

En las Fuerzas Militares, de 510 aeronaves, solo 227 están operativas. Otras 148 figuran como no operativas y 135 fuera de servicio. Es decir, 283 aeronaves militares no están disponibles para operar.

El documento agrupa en esta cifra las capacidades aéreas del Ejército, la Armada y la Fuerza Aeroespacial Colombiana, sin discriminar cuántas aeronaves corresponden a cada institución.

En la Policía Nacional, el informe registra 110 aeronaves, de las cuales 50 están operativas y 27 no operativas. La gráfica no precisa el estado de las 33 restantes.

Al sumar las 283 aeronaves de las Fuerzas Militares que no están operativas o están fuera de servicio y las 27 no operativas de la Policía, el total confirmado asciende a 310, equivalente al 50 % de la flota aérea reportada por la Fuerza Pública.