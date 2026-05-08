🔴EN VIVO Audiencia imputación de cargos contra Ricardo Roa, presidente Ecopetrol: ÚLTIMAS NOTICIAS

Este viernes 8 de mayo, la Fiscalía General de la Nación imputará cargos contra el presidente de Ecopetrol. Ricardo Roa, por el delito de violación de topes electorales, relacionado con el cargo de gerente de la campaña política ´Petro presidente 2022´.

Cabe mencionar que esta audiencia se da en medio de varios aplazamientos.

Roa, quien por varios años acompañó la aspiración a la Casa de Nariño, manejó las cuentas y finanzas de dicha campaña. La violación de topes habría sido al menos de 2.879 millones de pesos no reportados a las autoridades y, en otros eventos, sobrepasan los límites de presupuesto.

De acuerdo con lo que había determinado el CNE en primera instancia, acarrea multas a los responsables de la financiación irregular de la campaña, entre ellos su entonces gerente y hoy presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa.

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Minuto a minuto de la audiencia de Ricardo Roa