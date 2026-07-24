Paellas, salsa y cultura: planes para disfrutar en Barranquilla este fin de semana
La ciudad tendrá una agenda para todos con el festival de paellas y un recorrido nocturno para rendir tributo al legado del Joe Arroyo.
Barranquilla se prepara para vivir un fin de semana cargado de gastronomía, música e historia con dos eventos que prometen atraer a residentes y visitantes.
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El domingo 26 de julio, el Gran Malecón será escenario del The Best Paella Festival, mientras que en la noche Barrio Abajo abrirá sus calles para La Noche del Joe, un recorrido que exaltará la memoria del cantante Joe Arroyo y apoyará la preservación del patrimonio cultural del se realizará entre la 1:00 p. m. y las 11:30 p. m. junto al Pabellón de Cristal del Gran Malecón.
La principal novedad de la agenda será la primera edición de The Best Paella Festival, que se realizará entre la 1:00 p. m. y las 11:30 p. m. junto al Pabellón de Cristal del Gran Malecón. El evento, de entrada gratuita, reunirá a reconocidos chefs, restaurantes especializados y muestras de la cultura española.
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Además de ofrecer una amplia variedad de paellas, tapas y bebidas, destacó que este tipo de eventos fortalecen la oferta turística y gastronómica de la ciudad, al tiempo que consolidan su capacidad para albergarajo Tour que llevará a los asistentes por los lugares que marcaron la vida y la carrera artística de Joe Arroyo en uno de los barrios más precio único de $39.900—, el festival albergará la clasificatoria oficial del World Paella Day Colombia, certamen que elegirá al chef que representará al país en la final mundial que se realiza en Valencia, España.
La programación incluirá competencias culinarias entre nueve chefs de diferentes regiones del país, demostraciones de cocina en vivo con reconocidos cocineros nacionales e internacionales, espectáculos de flamenco, música en vivo y una ambientación inspirada en la tradicional Feria de Sevilla.
La Alcaldía de Barranquilla destacó que este tipo de eventos fortalecen la oferta turística y gastronómica de la ciudad, al tiempo que consolidan su capacidad para albergar encuentros de talla internacional.
Un homenaje a Joe Arroyo en las calles de Barrio Abajo
La agenda del domingo continuará a las 6:00 p. m. con La Noche del Joe, una experiencia organizada por Barrio Abajo Tour que llevará a los asistentes por los lugares que marcaron la vida y la carrera artística de Joe Arroyo en uno de los barrios más tradicionales de Barranquilla.
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El recorrido culminará en Agosalsa, emblemático establecimiento salsero fundado en 1972 y considerado uno de los principales guardianes de la memoria musical de la ciudad. Parte de los recursos recaudados durante la jornada será destinada a proteger el patrimonio barranquillero, tal como ocurrió en la edición anterior, cuyos recursos permitieron intervenir el la revitalización de este espacio patrimonial.
Los organizadores explicaron que la iniciativa busca demostrar cómo el turismo cultural puede convertirse en una herramienta para proteger el patrimonio barranquillero, tal como ocurrió en la edición anterior, cuyos recursos permitieron intervenir el histórico Castillo del Tinti.
Las personas interesadas en participar podrán realizar sus reservas a través de las redes sociales de Barrio Abajo Tour o mediante el WhatsApp 310 863 8840. Además, la organización mantiene abierta una campaña de donaciones para apoyar el proceso de recuperación de Agosalsa.
Con estas dos actividades, Barranquilla ofrecerá este fin de semana una combinación de gastronomía internacional, tradición musical y turismo cultural, consolidando una agenda pensada para toda la familia y para quienes buscan nuevas experiencias en la ciudad.
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Jesús Uribe
Comunicador social y periodista, egresado de la Universidad Autónoma del Caribe, narrador de fútbol....