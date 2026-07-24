Barranquilla emite bonos sostenibles por 350 millones de dólares en el mercado internacional

Barranquilla, primera ciudad de Colombia en emitir bonos sostenibles en el mercado internacional por 350 millones de dólares

Barranquilla se convirtió en la primera ciudad de Colombia en realizar una emisión de bonos sostenibles en el mercado internacional de capitales, por un valor de 350 millones de dólares, operación que, de acuerdo con la administración distrital, permitirá refinanciar deuda existente y financiar proyectos sociales, ambientales y de desarrollo sostenible.

El anuncio fue realizado por el alcalde Alejandro Char quien destacó que la operación no representa un nuevo endeudamiento para la ciudad, sino el reemplazo de una obligación de corto plazo y con mejores condiciones.

Según el alcalde, la emisión despertó el interés de cerca de 67 inversionistas de Estados Unidos, Europa y Medio Oriente, quienes presentaron una demanda superior a los 1.200 millones de dólares, equivalente a 3,7 veces el monto finalmente colocado.

Lea también: Autoridades del Atlántico activan plan de contingencia por efectos del fenómeno de ‘El Niño’

La operación permitió a Barranquilla emitir los bonos a una tasa fija anual de 7,35% y con un plazo de cinco años, de acuerdo con la información entregada por el Distrito.

Los recursos están asociados a proyectos relacionados con la protección y recuperación de la ciénaga de Mallorquín, iniciativas de energía eólica marina y energías renovables, gestión eficiente del agua, recuperación de caños y arroyos, mejoramiento de vivienda y transformación de mercados públicos.

La administración distrital sostiene que estas inversiones buscan generar empleo, reducir los niveles de pobreza y mejorar la calidad de vida de los habitantes de Barranquilla, bajo criterios ambientales, sociales y de gobernanza.

La emisión fue precedida por una agenda de reuniones en Nueva York, en la que representantes del Distrito, entre ellos la gerente de Ciudad, Ana María Aljure, y la secretaria de Hacienda, Emelith Barraza, presentaron ante potenciales inversionistas la situación financiera de la ciudad, sus avances económicos y sociales y los proyectos considerados dentro del marco de sostenibilidad.

Los bonos fueron estructurados para su colocación bajo la Regla 144A y la Regulación S de la legislación estadounidense, mecanismos que permiten acceder a inversionistas institucionales de Estados Unidos y de otros mercados internacionales.

La operación contó con la participación de Itaú BBA, J.P. Morgan y Scotiabank como bancos colocadores conjuntos, mientras que Itaú BBA y J.P. Morgan actuaron como agentes estructuradores.

En materia de sostenibilidad, el Marco Sostenible de Barranquilla recibió de Moody’s una calificación SQS1, considerada la categoría más alta de esa evaluación. La emisión también contempló calificaciones esperadas de Baa3 por Moody’s y BB por Fitch Ratings.

Para la Alcaldía, la operación representa un respaldo del mercado internacional al modelo financiero y de gestión pública de Barranquilla.