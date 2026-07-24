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24 jul 2026 Actualizado 20:01

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Barranquilla

Air-e anuncia obras de mantenimiento en Barranquilla y Ponedera este sábado

La empresa ejecutará trabajos al interior de la subestación Centro.

Foto: cortesía Air-e.

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Barranquilla
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Para desarrollar trabajos menores en la red eléctrica, personal técnico de Air-e Intervenida, adelantará obras en un sector del barrio Paraíso en el norte de Barranquilla, este sábado 25 de julio.

Los trabajos se llevarán a cabo entre las 8:15 de la mañana a las 6:00 de la tarde en la carrera 72 con la calle 80.

Mientras tanto, en la carrera 14 con la calle 22 en Ponedera rural de realizará la reposición de un poste en el horario de 9:00 de la mañana a 5:00 de la tarde.

Por otra parte, se ejecutarán trabajos al interior de la subestación Centro entre las 7:00 de la mañana y las 3:00 de la tarde, tiempo en el cual pueden presentarse interrupciones en los sectores que son alimentados por el circuito Los Andes.

Finalmente, la empresa invitó al uso racional y eficiente de la energía con motivo del fenómeno de El Niño en las residencias, establecimientos comerciales e industrias.

Jesús Uribe

Jesús Uribe

Comunicador social y periodista, egresado de la Universidad Autónoma del Caribe, narrador de fútbol....

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