Prueba Saber 11: Cuántas preguntas tiene, hora de inicio y qué llevar este 26 de julio, según ICFES

Logo ICFES mejor saber, tomado de la Alcaldía de Bogotá. Imagen tomada de Getty images, credito: by sonmez

La prueba Saber 11 es el examen de Estado aplicado por el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (ICFES) a los estudiantes que están por finalizar la educación media. Su objetivo es evaluar los conocimientos desarrollados durante el bachillerato y ofrecer información que apoye los procesos de ingreso a la educación superior.

Además de ser un requisito para la finalización de los estudios secundarios, los resultados también son utilizados por universidades y programas de becas como criterio de admisión o asignación de beneficios. La aplicación para el calendario A se realizará este domingo 26 de julio de 2026.

Otras noticias: ¿Qué pasa con estudiantes que podrían quedarse sin pruebas ICFES en Santander? Gobernación responde

¿Cuántas preguntas tiene la Saber 11?

El examen está conformado por 24 preguntas del cuestionario socioeconómico (el cual no tiene una nota ni afecta el puntaje global) y 254 más de conocimiento de selección múltiple con única respuesta.

El examen será distribuido en dos sesiones, cada una con una duración de 4 horas y 30 minutos, repartida de la siguiente forma:

Primera sección:

Matemáticas: 25 preguntas.

25 preguntas. Lectura crítica : 41 preguntas.

: 41 preguntas. Sociales y ciudadanas: 25 preguntas.

25 preguntas. Ciencias naturales: 29 preguntas.

29 preguntas. Inglés: 0 preguntas.

0 preguntas. Cuestionario socioeconómico: 11 preguntas.

Segunda sección:

Matemáticas: 25 preguntas.

25 preguntas. Lectura crítica: 0 preguntas.

0 preguntas. Sociales y ciudadanas: 25 preguntas.

25 preguntas. Ciencias naturales: 29 preguntas.

29 preguntas. Inglés: 55 preguntas.

55 preguntas. Cuestionario socioeconómico: 13 preguntas.

Lea también: Impulsan maratón virtual de preguntas para ayudar a estudiantes a prepararse para el ICFES 2026

Matemáticas

En este componente se miden las competencias para resolver problemas, interpretar información numérica y utilizar conceptos matemáticos de álgebra y cálculo, geometría y estadística.

Tomada de: Acerca del examen Saber 11° (sitio oficial del ICFES) Ampliar Tomada de: Acerca del examen Saber 11° (sitio oficial del ICFES) Cerrar

Lectura crítica

Esta prueba evalúa la capacidad del estudiante para comprender, interpretar y analizar diferentes tipos de textos, así como identificar argumentos, inferencias e interpretaciones comunicativas.

Tomada de: Acerca del examen Saber 11° (sitio oficial del ICFES) Ampliar Tomada de: Acerca del examen Saber 11° (sitio oficial del ICFES) Cerrar

Sociales y ciudadanas

Esta área busca medir las competencias para interpretar hechos históricos, sociales y políticos, además de evaluar la capacidad para analizar situaciones relacionadas con la convivencia y el ejercicio de la ciudadanía.

Tomada de: Acerca del examen Saber 11° (sitio oficial del ICFES) Ampliar Tomada de: Acerca del examen Saber 11° (sitio oficial del ICFES) Cerrar

Ciencias naturales

La evaluación incluye preguntas relacionadas con biología, física y química, enfocadas en el análisis de fenómenos naturales y la aplicación del conocimiento científico.

Acerca del examen Saber 11° (Sitio oficial del ICFES) Ampliar Acerca del examen Saber 11° (Sitio oficial del ICFES) Cerrar

Inglés

El componente de inglés evalúa la comprensión lectora y el manejo del idioma de acuerdo con los niveles establecidos en el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCER).

Acerca del examen Saber 11°: (Sitio oficial del ICFES) Ampliar Acerca del examen Saber 11°: (Sitio oficial del ICFES) Cerrar

¿A qué hora inicia la prueba Saber 11?

El ICFES recomienda a los estudiantes presentarse con suficiente anticipación en el sitio asignado. La jornada inicia desde las 07:00 de la mañana, horario en el que comienza el ingreso de los evaluados a los lugares de aplicación para verificar su identidad y recibir las instrucciones correspondientes antes del inicio de la primera sesión.

Le puede interesar: Colegio en Girón, Santander no pagó a tiempo y estudiantes se quedarán sin presentar el Icfes

Citación ICFES

Las citaciones fueron publicadas por el ICFES desde el 10 de julio de 2026 y contienen información como el lugar de aplicación, la hora de presentación y el número de registro del aspirante. En caso de tener dudas con su citación puede rectificar la información en el siguiente enlace:

También puede consultarla de la siguiente forma:

Ingresar al portal oficial del ICFES.

Seleccionar la opción “Citaciones” .

. Elegir el examen Saber 11.

Ingresar el tipo y número de document o, junto con los demás datos solicitados.

o, junto con los demás datos solicitados. Descargar o imprimir la citación.

Más información: Consultar citación ICFES 2026: Link para saber hora y colegio donde debe presentar prueba

¿Qué se debe llevar el día del examen?

El ICFES recomienda asistir de la siguiente forma:

Documento de identidad original.

Citación descargada o impresa.

Lápiz negro No.2 (Obligatorio) .

. Borrador.

Sacapuntas.

Asimismo, quienes presenten la prueba deben evitar llevar o guardar antes del inicio de la prueba los teléfonos celulares, relojes inteligentes, audífonos u otros dispositivos electrónicos, ya que su uso está prohibido durante la aplicación del examen.

También lea aquí: 39 estudiantes de un colegio en Santander podrían quedarse sin presentar las pruebas del ICFES

¿Cuándo publican los resultados Saber 11?

De acuerdo con el cronograma oficial del ICFES, los resultados individuales de la Prueba Saber 11 del calendario A estarán disponibles a partir del 25 de septiembre de 2026 y podrán consultarse a través de los canales oficiales de la entidad.

Escuchar Caracol Radio en vivo: