Dos hitos académicos: Colombia tendrá Universidad Policial y nueva sede pública en el Pacífico

En una decisión histórica para el país, el Consejo Nacional de Educación Superior (CESU) emitió este 22 de julio un concepto favorable para la creación de la Seccional Pacífico de la Universidad de Nariño y el reconocimiento académico como universidad para la Dirección de Educación Policial (DIEPO). Ambas iniciativas buscan descentralizar la formación pública y responder a las necesidades reales de los territorios.

Por mucho tiempo, estudiar una carrera universitaria en el litoral nariñense ha sido un reto enorme para miles de jóvenes. Esta nueva sede de la Universidad de Nariño busca cambiar esa historia. La sede principal estará en San Andrés de Tumaco, pero sus clases y programas también llegarán a lugares como Barbacoas y El Charco.

Lo más valioso es que no se enseñará lo mismo de siempre; las carreras estarán pensadas para la vida cotidiana y el trabajo de la región, con programas de pesca, agricultura, cuidado de la naturaleza y desarrollo para la comunidad. Tienen metas claras, para el año 2029, más de 5.200 jóvenes estarán estudiando, lo que significa más del doble de los estudiantes que atienden hoy.

“La Seccional Pacífico de la Universidad de Nariño ampliará las oportunidades de acceso para miles de jóvenes del litoral nariñense”, destacó Ricardo Moreno Patiño, viceministro de Educación Superior.

La nueva Seccional Pacífico responderá a una necesidad histórica con las comunidades del litoral nariñense. Se encontrará ubicada en San Andrés de Tumaco, la institución articulará las sedes de Ciudadela y Mar Agrícola, además de los nodos de Barbacoas y El Charco.

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Por otro lado, la formación de los policías colombianos da un paso clave. La Dirección de Educación Policial, que lleva más de cien años preparando a los uniformados y ya cuenta con acreditación de alta calidad, ahora se transformará oficialmente en una universidad.

Actualmente, esta institución ya dicta 64 programas en 27 escuelas de todo el país. Con esta nueva etapa, abrirá facultades renovadas y una Vicerrectoría enfocada en investigación y tecnología, buscando que los policías se formen con un perfil más enfocado en los derechos humanos, la seguridad de la gente y la convivencia en paz.

“El reconocimiento de la Universidad Policial consolida un proyecto académico que aporta a la formación integral, la convivencia, los derechos humanos y la construcción de paz”, concluyó el viceministro Moreno Patiño.