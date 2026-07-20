¿Cómo va el Túnel del Toyo hoy? Así avanza el que será el túnel más largo de Latinoamérica

El Túnel del Toyo, también conocido como la Nueva Vía al Mar, es el proyecto de infraestructura vial más importante de Colombia, ubicada en Antioquia.

La obra tiene como finalidad mejorar las condiciones de conectividad de Medellín con el Urabá antioqueño y, en general, del departamento de Antioquia con el centro del país, la Costa Pacífica y Atlántica, logrando igualmente optimizar el transporte y facilitar el comercio exterior, así como los flujos de productos y mercancías con destino al mercado nacional.

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La totalidad del proyecto tiene una longitud aproximada de 39.5 kilómetros de vía nueva y su diseño permitirá alcanzar una velocidad de 80 kilómetros por hora, lo cual permitirá una disminución en tiempos de recorrido hacia Urabá desde Medellín en 4.5 horas. La obra será un referente para la ingeniería por tener el túnel vial de mayor longitud en América.

Tramo 1

El Tramo 1 del proyecto Túnel del Toyo cubre el sector que conecta el municipio de Giraldo con el portal oriental del túnel, avanzando a través de la cordillera occidental hasta su salida hacia el occidente antioqueño en el municipio de Cañasgordas.

Durante este tramo se desarrolla el Túnel del Toyo, una megaobra de ingeniería con una longitud de 9.730 metros, considerado el túnel carretero más largo de América. Su trazado atraviesa la montaña a una profundidad aproximada de 900 metros, lo que representa uno de los mayores retos técnicos del proyecto.

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¿Qué incluye?

Construcción del Túnel del Toyo

Portales de entrada y salida

Vías de acceso desde Giraldo

Obras de estabilización de taludes

Sistemas de drenaje

Infraestructura para operación y seguridad

Tramo 2

El Tramo 2 está bajo responsabilidad de la Gobernación de Antioquia y comprende 19,4 kilómetros de longitud y se extiende desde el corregimiento de El Toyo, en Santa Fe de Antioquia, hasta municipio de Giraldo.

Este tramo ha sido dividido en dos sectores con componentes y retos específicos:

Sector 1

Inicia desde el corregimiento El Toyo hasta el centro poblado El Botón. Incluye la construcción de 5 túneles, 1 puente y 7,2 kilómetros de vía a cielo abierto. Este sector fue recibido por la Gobernación en enero de 2025 y su ejecución ha representado un desafío técnico importante debido a las condiciones topográficas y geológicas del terreno.

Sector 2

Se extiende desde El Botón hasta el municipio de Giraldo. Aquí se desarrollan 6 túneles, 10 puentes y 6,2 kilómetros de vía a cielo abierto. Este segundo sector fue cedido oficialmente a la Gobernación en junio de 2025, completando así la transferencia de ambos sectores para su intervención directa.

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Estado Actual del Proyecto

De acuerdo por el portal web del Túnel del Hoyo, el avance de la obra se encuentra en un 87%.

El Tramo 1 ya está concluido, mientras que el cronograma del Tramo 2 continúa.

Por otra parte, la Contraloría General de la República, por medio de la Contraloría Delegada para el Sector de Infraestructura, hizo una visita técnica el pasado 16 de julio para verificar el avance del proyecto y sus accesos viales.

Tras su visita, la Contraloría reiteró su preocupación y alerto a Invías por el atraso en el inicio del montaje de los elementos y equipos electromecánicos que son requeridos poner en marcha la operación del Túnel del Toyo (Túnel 17) y los otros 17 túneles que integran esta megaobra.

Por su parte, el Instituto Nacional de Vías (Invías) y el Ministerio de Transporte rechazó las observaciones de la Contraloría General de la República sobre una supuesta parálisis en el contrato de equipos electromecánicos del Túnel del Toyo Guillermo Gaviria Echeverri, y aseguraron que los trabajos avanzan conforme a lo pactado.

De acuerdo con la entidad, la instalación de los sistemas de ventilación, iluminación, energía, comunicaciones, contra incendios e ITS solo podrá comenzar una vez las obras civiles estén terminadas, certificadas y entregadas oficialmente, por estrictos criterios técnicos y de seguridad.

En su respuesta, Invías aseguró: “es incorrecto afirmar que el proyecto no ha entrado en funcionamiento por la ausencia de los equipos electromecánicos”.

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