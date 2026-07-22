¿Barranquilla será capital alterna de Colombia? Gremios destacan anuncio de Abelardo de la Espriella

La propuesta del presidente electo Abelardo de la Espriella de impulsar un proyecto legislativo para convertir a Barranquilla en la capital alterna de Colombia generó una reacción positiva entre representantes gremiales del Atlántico, quienes calificaron la iniciativa como una oportunidad para avanzar en la descentralización del país y fortalecer el papel de la región Caribe.

Efraín Cepeda Tarud, presidente del Comité Intergremial del Atlántico, aseguró que la propuesta representa “una decisión histórica para nuestro país y una clara señal de descentralización”. Para el dirigente gremial, la iniciativa responde a la promesa del presidente electo de dar mayor protagonismo a las regiones.

“Creo que es mejor señal buscar que Barranquilla, que es además una ciudad emblemática de la región Caribe, sea una capital alterna, que además demuestra también que Barranquilla tiene un gran potencial de desarrollo económico y social para el país”, afirmó Cepeda Tarud.

El dirigente gremial señaló que espera que esta decisión se traduzca en acciones concretas para el Caribe colombiano.

“Esperamos que también esta decisión se traduzca en, efectivamente, en decisiones, en inversiones, en soluciones para nuestra región y que la región Caribe cierre esas brechas históricas que ha tenido con respecto a territorios como el interior del país”, manifestó.

Cepeda Tarud agregó que la eventual designación podría fortalecer proyectos estratégicos para la competitividad regional, entre ellos la navegabilidad del río Magdalena, el aeropuerto Ernesto Cortissoz, la conectividad vial y terrestre y la infraestructura energética. “Sin duda alguna vemos esto con gran positivismo y con gran esperanza de lo que será en los próximos cuatro años”, indicó.

“Es un reconocimiento para lo que es Barranquilla en la historia de Colombia”

Por su parte, Orlando Jiménez, presidente de Undeco Atlántico, destacó el papel histórico de Barranquilla en el desarrollo nacional y respaldó la propuesta del presidente electo. “Barranquilla tiene unos hitos en la historia de Colombia y tiene una posición geográfica súper privilegiada”, afirmó.

Jiménez señaló que la ciudad ha ganado reconocimiento por sus obras y su proyección nacional e internacional. “Por eso nosotros desde Undeco celebramos esta iniciativa que está proponiendo el doctor Abelardo de la Espriella para que Barranquilla se convierta en la capital alterna de nuestro país, es más que merecido, es justo y necesario por todo lo que significa Barranquilla para nuestro país”, expresó.

El presidente de Undeco Atlántico agregó que la posibilidad de que el mandatario despache desde Barranquilla sería también un reconocimiento a la ciudad.

“Para nosotros es muy importante que el presidente esté despachando o vaya a despachar desde aquí, desde Barranquilla para todo el país. Eso a nosotros nos da tranquilidad, pero también es un reconocimiento para lo que es Barranquilla en la historia de Colombia”, concluyó.