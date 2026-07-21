El asesinato de líderes es la cifra donde el Gobierno Petro se raja: Fundación Paz y Reconciliación

Laura Bonilla, subdirectora de una la Fundación Paz y Reconciliación, con magister en estudios políticos y especialista en temas de seguridad y conflicto pasó por los micrófonos de 6AMW para hablar sobre los datos de pobreza monetaria y asesinatos que entregó el presidente Petro, afirmando que, según él, es la cifra más baja del siglo y de la historia del país.

Aunque dijo que estos datos son ciertos y concuerdan con la realidad, señaló que “el presidente y todos los políticos cuando presentan estadísticas las presentan por aparte, es decir que presentan y seleccionan las más convenientes para mostrar la evolución de lo que les ha ido bien”.

De este modo, explicó que en cuanto a los homicidios y el tema de hurtos, las cifras son correctas, sino que la interpretación que hace el presidente es distinta porque corresponden a dos fenómenos diferentes.

“Digamos, la tasa de homicidios y los homicidios en general, en Colombia, han tenido varios picos históricos de caídas, ambos picos concuerdan con procesos de paz culminados, o sea, con momentos de desmovilización de distintas fuerzas, particularmente las FARC y las AUC, pero pues digamos que patina un poco en decir que nos hemos mantenido en los mismos promedios, porque ya digamos evaluando la gestión de su gobierno, pues sí hay unos incrementos importantes en la tasa de homicidios”, dijo.

En referencia a los líderes sociales y defensores de derechos humanos que fueron asesinados durante los 4 años del Gobierno Petro, afirmó que aunque esta cifra no mejoró, “es algo donde también se patina estadísticamente”.

“Nunca van a coincidir del todo Medicina Legal y Policía porque cuentan cosas distintas. Medicina legal cuenta cadáveres y Policía Nacional cuenta eventos”, detalló.

Sin embargo, aclaró que ambas fuentes son muy confiables, pero no se pueden comparar o mezclar.

Incluso, detalló que el asesinato de líderes sociales “ha sido uno de los grandes fracasos” no solo del Gobierno Petro, sino también del gobierno de Iván Duque.

“Es un fenómeno que contamos solamente desde el 2016 y desde el 2016 después de la desmovilización de las FARC es un fenómeno que viene espantosamente al alza en el país y frente al cual no basta simplemente con o negociar o atacar la amenaza sino que se necesitan robustas medidas de protección y de prevención sobre todo del fenómeno y ninguna de esas dos cosas se ha presentado de una manera sustancial en ninguno de los últimos dos gobiernos”, dijo, agregando que no ha habido una política de prevención funcional o efectiva ni en el gobierno Duque ni en el gobierno Petro.

Y añadió: “Esa es una de las cifras donde el gobierno Petro se raja efectivamente”.