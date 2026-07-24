Ataques con misiles de larga distancia entre Rusia y Ucrania dejaron al menos 21 muertos

Ataques con misiles de larga distancia entre Rusia y Ucrania dejaron 21 muertos: Getty Images. / Eduardo R

Quince personas murieron el viernes en Ucrania y seis en Rusia en ataques de largo alcance, que golpearon principalmente un evento de defensa a las afueras de Kiev y almacenes del gigante ruso del comercio electrónico Wildberries cerca de San Petersburgo.

Más de cuatro años después del inicio de la ofensiva rusa contra Ucrania, la diplomacia se encuentra en un punto muerto y ambas partes intensifican los ataques de largo alcance, causando un número cada vez mayor de víctimas civiles.

Al menos diez personas fallecieron y cerca de un centenar resultaron heridas cerca de la capital ucraniana por misiles rusos que, según fuentes vinculadas, tenían como objetivo un evento organizado por actores de la industria de defensa ucraniana.

El fiscal general de Ucrania, Ruslan Kravchenko, anunció la apertura de una investigación por “negligencia”, mientras que varios actores del sector criticaron las medidas de seguridad insuficientes en torno a la cita.

Además, cinco personas murieron y nueve resultaron heridas por dos bombas guiadas rusas lanzadas sobre Sloviansk, una de las últimas ciudades de la región de Donetsk bajo control ucraniano, según informaron autoridades locales.

Previamente, Ucrania lanzó una oleada de ataques con drones y misiles de largo alcance contra Rusia.

Bodegas del gigante ruso del comercio electrónico Wildberries fueron golpeadas por la mañana cerca de San Petersburgo, donde una reportera de la AFP observó una gran columna de humo sobre los edificios de la ciudad, y también en la Crimea anexada.

Otro ataque ucraniano tuvo como objetivo una empresa en la región de Kirov, en el centro del país, y dejó seis muertos y 26 heridos, indicó el gobernador Alexander Sokolov en Telegram.

“Espantoso”

Se trata del tercer ataque ucraniano en una semana contra instalaciones pertenecientes a Wildberries, muy popular en Rusia y conocida como “el Amazon ruso”.

La directora general de la firma, Tatiana Kim, afirmó que lograron “preservar parte de sus instalaciones y mercancías”, mientras las autoridades reportaron tres heridos.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, afirmó en X que el depósito atacado el viernes abastecía “al ejército ocupante con componentes para drones, equipos de navegación y material militar”.

También declaró que la compañía atacada en Kirov era “una de las empresas militares clave” del aparato ruso.

El Kremlin había desmentido anteriormente cualquier relación entre Wildberries y el ejército ruso.

Durante la noche, Moscú derribó 571 drones ucranianos sobre quince de sus regiones y la península anexada de Crimea, según un comunicado del Ministerio de Defensa ruso.

“¡Es espantoso! Lo que está pasando me da miedo”, dijo a la AFP Svetlana, cajera en San Petersburgo. “Me gustaría que reinara la paz, pero ya ven lo que están haciendo”, agregó esta treintañera, en referencia a los ucranianos.

Para Anna, una profesora de 50 años, “estos ataques contra objetivos civiles no hacen más que irritar aún más a la gente”, hasta el punto de que, a su juicio, incluso quienes se oponen a la guerra comienzan a desear que continúe.

Las autoridades rusas rara vez admiten que los drones ucranianos hayan alcanzado sus objetivos, y por lo general se limitan a precisar el número de artefactos interceptados o a atribuir los incendios a escombros que cayeron al suelo.

“Sanciones de largo alcance”

El pasado fin de semana, ocho trabajadores nocturnos perdieron la vida en un ataque contra uno de los principales almacenes de Wildberries, situado a las afueras de Moscú, que quedó reducido a cenizas.

Centros logísticos de la empresa también fueron atacados la madrugada del miércoles en Krasnodar y Nevinnomyssk, en el sur del país.

Kiev denomina su campaña “sanciones de largo alcance” y sostiene que los ataques son una represalia justificada ante los bombardeos nocturnos de drones y misiles que Rusia lanza contra sus ciudades.

La ofensiva ha provocado escasez de combustible en todo el país y, según el gobierno ucraniano, ha mermado los recursos financieros de Rusia para la guerra iniciada en 2022.

Ucrania también bombardeó numerosos buques rusos que navegan por el mar de Azov y el mar Negro, lo que ha obligado a Moscú a buscar rutas de transporte alternativas para sus exportaciones.

Sin embargo, los ataques rusos continúan en Ucrania. En los últimos días, Moscú bombardeó el puerto ucraniano de la sureña Odesa y los buques que lo utilizan, obligando a los armadores a suspender sus escalas y bloqueando las ventas agrícolas de Kiev.

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