Conductor que subió su carro en un puente peatonal en Bogotá debe más de $32 millones en multas 

Imagen de referencia | Momento en el que conductor sube vehículo por puente peatonal: Redes sociales / Multas registradas en el SIMIT: SIMIT.

Caracol Radio pudo confirmar que el hombre que manejaba el carro que intentaron subir por un puente peatonal, debe 32.955.116 millones pesos en multas de tránsito.

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De acuerdo con el registro de SIMIT, las multas se cometieron en dos vehículos: uno de placas CQW861 y otra con el carro de placas ZIX013. Este último, es el mismo carro que intentaron subir al puente de la calle 26 con 68 el pasado 20 de julio.

Las 43 infracciones se han cometido en diferentes vías del país desde el año 2023. De acuerdo con el reporte, las multas se impusieron en: Bogotá, La Dorada, Chía, Ibagué, Villavicencio y Chocontá.

Algunas de las infracciones cometidas han sido bloquear calzada o intersección de vehículos, no acatar señales de tránsito o requerimientos impartidos por agentes. También, por prestar servicios irregulares en el vehículo u transitar por sitios restringidos.