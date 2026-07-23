Autoridades buscan a influencers que intentaron subir un carro a un puente peatonal en la calle 26

En las últimas horas se ha hecho viral un video en el que se ve como aparentes influencers, en lo que parece ser un reto, intentan subir por un puente peatonal un vehículo particular.

Los hechos han generado indignación, por eso desde la Secretaría de Movilidad, el subsecretario de Gestión, Jhon González pidió colaboración a la ciudadanía para lograr identificar a los responsables.

“Rechazamos contundentemente este tipo de comportamientos que van en contravía de la normativa de tránsito y, en su defecto, pone en riesgo a los peatones y a los ciclistas. Estamos buscando este vehículo, le pedimos a la ciudadanía nos ayude a identificar las placas del vehículo, ya tenemos la fecha, la hora, nos faltan las placas porque aparte llevaba tapada las placas. Este tipo de comportamientos van también en contravía de la seguridad ciudadana”, confirmó el alto funcionario.

¿Cuáles son las multas a las que se enfrentan los responsables?

De acuerdo con las autoridades se expone a la infracción C35 ,una multa de tránsito asociada a la no realización de la revisión técnico-mecánica o fallas mecánicas severas que tiene un valor 337.400.

Además, debe responderá por la multa, D05: conducir un vehículo sobre aceras, plazas, vías peatonales, separadores, bermas, demarcaciones de canalización, zonas verdes o vías especiales para vehículos no motorizados. En el caso de motocicletas se procederá a su inmovilización hasta tanto no se pague el valor de la multa 1.266.100.

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