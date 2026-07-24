Autoridades identificaron al vehículo azul que subió a un puente peatonal en Bogotá

El carro spark azul con placas tapadas que subió a un puente peatonal ubicado en la calle 26 con carrera 68, ya fue identificado.

Este caso ha generado indignación hasta por parte del alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, quien calificó al conductor como “salvaje” y pidió ayuda de la ciudadanía para su identificación.

La secretaria de Movilidad, María Fernanda Ortiz, confirmó que ya fue identificado el vehículo gracias a la colaboración de la ciudadanía. Aunque no dio mayores detalles para no influir en la investigación, anunció que están estudiante las medidas contra este.

“También tenemos los datos del propietario del vehículo y lo estaremos citando próximamente para que comparezca y responda por las malas conductas”, señaló la secretaria de Movilidad, María Fernanda Ortiz, añadió que se está estudiando si hubo un desacato a la autoridad en ese caso.

Estas infracciones que serían al menos tres podrían llegar a costarle más de 3 millones de pesos.

“Dependiendo de la cantidad de comparendos que ya tenga la persona a la cual citemos a esta comparecencia, también evaluaremos si se le puede cancelar la licencia”, indicó Ortiz.

Concejales publicaron los datos del vehículo

El primero en publicar la presunta identificación del vehículo fue el concejal Juan David Quintero.

“Acá están las placas. Esperamos una sanción ejemplar. Debería ir acompaña de una denuncia penal. Gracias a la ciudadana valiente”, escribió el cabildante en X junto con la foto del vehículo y sus placas presuntas descubiertas, ZIX 013.

Por su parte, la concejal Sandra Forero, publicó el historial de infracciones descubiertas tránsito de este vehículo que acumula más de 4 millones 400 mil pesos.

La investigación continuará por parte de las autoridades de tránsito para sancionar al conductor de este carro.