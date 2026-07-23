Conductor que intentó pasar el carro por medio de la besatón en Bogotá fue multado

Bogotá D.C

A las 6:30 de la tarde de este miércoles 22 de julio, la comunidad LGTBI convocó a una besatón como forma de rechazo ante el hecho de discriminación por parte de un guardia de seguridad en el centro comercial Andino a una pareja homosexual.

Los manifestantes bloquearon al comienzo de forma intermitente la calle 82 con carrera 11 e ingresaban al centro comercial cantando arengas y con pancartas defendiendo la diversidad.

En hora de la noche permanecieron bloqueando la calle 82 con carrera 11, pero ocurrió un incidente que molestó a los manifestantes. El conductor de vehículo quiso pasar por donde estaba el bloqueo, lo que hizo que los manifestantes retuvieran el vehículo y no lo dejaran pasar.

De acuerdo con algunas versiones, el conductor también habría insultado en ese momento a una persona transexual.

Los gestores de diálogo y de tránsito tuvieron que intervenir en la situación para desescalar el conflicto. El conductor tuvo que bajarse del vehículo, al parecer pidió disculpas, pero fue sancionado con una multo de tránsito.

El conductor incurrió en la infracción B13 al intentar pasar el vehículo por medio de los manifestantes. Esta infracción dice textualmente que se impone por: “no respetar las formaciones de tropas, la marcha de desfiles, procesiones, entierros, filas estudiantiles y las manifestaciones públicas y actividades deportivas, debidamente autorizadas por las autoridades de tránsito”.

Ahora el conductor no solo debió pedir disculpas por sus insultos, sino que tendrá que pagar por esa infracción un multa económica de $337.400 pesos.