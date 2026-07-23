Tecnología geoespacial y satelital: la clave para anticipar los impactos de El Niño hasta 2027

¿Cuánto tiempo durará el fenómeno de El Niño en 2026? Análisis de NOAA sobre su impacto. Getty Images

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) confirmó que las condiciones del fenómeno de El Niño ya están presentes en el territorio colombiano. Las predicciones climáticas estiman una probabilidad superior al 95 % de que este fenómeno se fortalezca durante el segundo semestre de 2026 y se prolongue hasta el primer trimestre de 2027.

Ante este escenario, las autoridades se han centrado en el uso de tecnologías avanzadas que integran información satelital y análisis territorial para anticipar riesgos climáticos.

Las primeras señales de este fenómeno no aparecieron en las calles ni en los embalses, sino en el océano Pacífico ecuatorial, representadas como manchas rojas en mapas alimentados por satélites y modelos climáticos internacionales.

Monitoreo global

Actualmente, buena parte del monitoreo global depende de sistemas geoespaciales que integran datos en tiempo real capturados por organismos como la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA), a través de satélites, boyas y sensores distribuidos en el océano.

Para procesar el volumen de información, se utilizan herramientas como el Living Atlas of the World y la plataforma ArcGIS de Esri, las cuales permiten convertir millones de registros científicos en capas visuales y mapas interactivos. Estas herramientas permiten convertir millones de registros científicos en capas visuales y mapas interactivos. Estas soluciones facilitan a los gobiernos y organismos de gestión del riesgo la visualización de tendencias, el análisis de escenarios y la toma de decisiones oportunas.

En Colombia, Esri ha liderado por más de 12 años la adopción de estos Sistemas de Información Geográfica (SIG) para planificar el territorio y anticipar riesgos.

La llegada de El Niño a Colombia

El fenómeno de El Niño se caracteriza por el calentamiento de las temperaturas de la superficie del océano en el Pacífico ecuatorial central y oriental. Los efectos de este fenómeno natural traen grandes sequías en regiones habitualmente húmedas y lluviosas y, por otro lado, ocasionan fuertes precipitaciones en zonas que usualmente son secas y áridas.

De acuerdo con el IDEAM, este evento traería alteraciones significativas en el clima del país. Entre los efectos se destaca una reducción de las lluvias, principalmente en las regiones Pacífica, Andina y Caribe, acompañada de incrementos en la temperatura del aire por encima de los valores normales.

Según el más reciente reporte del IDEAM, en ciertas zonas del territorio nacional, se pronostican disminuciones promedio de más del 50% en las precipitaciones entre junio y octubre de 2026. Esta menor disponibilidad de agua genera una presión directa sobre los embalses, la generación de energía eléctrica, la agricultura y la producción de alimentos, además de elevar el riesgo de incendios forestales.

Las consecuencias de El Niño también se trasladan al ámbito financiero. Un estudio del Departamento Nacional de Planeación (DNP) estima que eventos de esta naturaleza generan impactos equivalentes a cerca del 0,7% del PIB debido a las afectaciones en recursos hídricos, energía y ecosistemas.

Impactos de El Niño

Las altas temperaturas asociadas a El Niño representan un riesgo directo para la salud de la población. Entre los impactos negativos de este evento, el IDEAM destacó:

Mayor probabilidad de reducción de lluvias en regiones Pacífica, Andina y Caribe; incremento de temperaturas, mayor evapotranspiración y episodios de estrés hídrico.

Riesgo de disminución de caudales y niveles bajos en embalses, con afectación al abastecimiento humano, agricultura, generación hidroeléctrica y ecosistemas estratégicos.

Posible aumento del riesgo de incendios de cobertura vegetal y deterioro de la calidad del aire en zonas vulnerables.

Impactos en sectores productivos: pérdidas agrícolas y pecuarias, mayor demanda sobre sistemas de agua y servicios públicos.

El Niño y las altas temperaturas aumentan olas de calor y podrían afectar la salud humana generando deshidratación (especialmente en niños y adultos mayores) e insolación.

Favorecen la reproducción de mosquitos y la transmisión de (dengue, zika y chikungunya), elevan enfermedades respiratorias por incendios y deterioro del aire, y aumentan el riesgo de brotes por escasez y contaminación del agua.

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